வறட்சியால் விளைச்சல் இல்லை; ஓகியால் சரிந்த மரங்கள் மைசூர் தேங்காய்கள் நெல்லையில் விற்பனை: ஒரு கிலோ 50 ரூபாய்

நெல்லை:நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கடந்த இரு ஆண்டுகளாக வறட்சி வாட்டியது. இதனால் பல இடங்களில் தென்னை மரங்கள் பட்டுப்போயின. மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய செங்கோட்டை, வடகரை, பண்பொழி, மேக்கரை, தென்காசி, மத்தளம் பாறை, குற்றாலம், சிவகிரி, களக்காடு, அம்பை பகுதிகளில் தென்னை விவசாயம் அதிகளவில் உள்ளது. தென்னை மரங்களை ஏக்கர் கணக்கில் பயிரிட்டு வரும் விவசாயிகள், சீசன் காலத்தில் மூட்டை, மூட்டையாக அறுவடை செய்வர்.

இதன் காரணமாக நெல்ைல மார்க்கெட்டுக்களுக்கு தட்டுப்பாடின்றி தேங்காய் வரத்து காணப்படும். கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நிலவிய வறட்சியால் பல இடங்களில் தென்னை மரங்கள் கருகின. தென்னம் மட்டைகள் கருகியதோடு, குருந்துகள் பாழ்பட்டு கீழே விழுந்தன. இந்தாண்டு நெல்லை மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை நன்றாக பெய்திருந்தாலும், தென்னை மரங்களில் குருத்து பிடித்து காய்கள் பெருக நாளாகும். எனவே நெல்லையின் மொத்த மார்க்கெட்டான நயினார்குளம் மார்க்கெட்டில் தேங்காய் வரத்து சில தினங்களாக சரிந்திருந்தது.ஓகி புயல் அடித்து நொறுக்கியதில் பக்கத்து மாவட்டமான குமரியிலும் ஆயிரக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் சாய்ந்துவிட்டன. எனவே அங்கிருந்து தேங்காய் வரத்தும் தடைப்பட்டு உள்ளது. எனவே வேறு வழியின்றி நெல்லை வியாபாரிகள் தற்போது மைசூர் சென்று அங்குள்ள வெள்ளை தேங்காய்களை கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர். மைசூர் தேங்காய்கள் ஒரு கிலோ ₹40க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு சந்தையில் ₹45க்கு விற்கப்படுகின்றன. சில்லறை கடைகளில் ஒரு கிலோ தேங்காய் ₹50க்கு விற்கப்பட்டு வருகிறது. தேவைக்கேற்ப சில தேங்காய் மூட்டைகள் கேரளாவிற்கும் அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன.இதுகுறித்து நெல்லை நயினார்குளம் மார்க்கெட் வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘‘நெல்லைக்கு தேங்காய் வரத்து இப்போது அதிகளவில் தடைப்பட்டு உள்ளது. எனவே மைசூர் தேங்காய்களை கொள்முதல் செய்து வருகிறோம். மைசூர் தேங்காய்களில் பருப்பு திண்ணமாக இருப்பதோடு, தண்ணீரும் அதிகம் உள்ளது. இருப்பினும் நாட்டு தேங்காய்கள் சிறியதாக இருப்பதால் அவற்றையே நம் மக்கள் விரும்பி கேட்கின்றனர்.’’ என்றனர்.

Source: dinakaran

