எஸ்பிஐ வங்கியில் கணக்கு வைத்துள்ளீர்களா? இதனை நீங்கள் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும்..!

எஸ்பிஐ வங்கியுடன் துணை வங்கிகள் அனைத்து இணைந்துள்ள நிலையில், துணை வங்கிகளின் செக் புக்குகள் 2017 டிசம்பர் 31-ம் தேதிக்குப் பிறகு செல்லாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்பு செப்டம்பர் 30ம் தேதியுடன் காலக்கெடு முடிந்த நிலையில் டிசம்பர் 31 வரை தேதி நீட்டிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

