பாவூர்சத்திரம் மார்க்கெட்டிற்கு வரத்து குறைவால் கேந்தி பூக்கள் விலை அதிகரிப்பு

பாவூர்சத்திரம்: நெல்லை மாவட்டத்தில் பூ மார்க்கெட்டிற்கு பிரசித்தி பெற்றது, பாவூர்சத்திரம் அருகேயுள்ள சிவகாமிபுரம். இங்குள்ள மார்க்கெட்டிற்கு கீழப்பாவூர் சுற்றுவட்டார பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் மல்லி, பிச்சி, முல்லை, கேந்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பூக்களை விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வருகின்றனர்.இவ்வாறு கொண்டு வரப்படும் பூக்களை நெல்லை, சங்கரன்கோவில், தென்காசி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர் பூ வியாபாரிகள் ஏலத்திற்கு எடுத்து வாங்கிச் செல்கின்றனர். இங்கிருந்து கேரளாவிற்கும் பூக்கள் மொத்தமாக அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. தற்போது கீழப்பாவூர் வட்டாரத்தில் மழையின்றியும், நோய் தாக்குதலாலும் கேந்தி பூக்கள் விளைச்சல் இல்லாமல் காணப்படுகிறது.இதனால் சிவகாமிபுரம் மார்க்கெட்டிற்கு கேந்தி பூக்கள் வரத்து குறைந்துள்ளது. சில்லரை வியாபாரிகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக மொத்த வியாபாரிகள் பெங்களூர், ஓசூர் பகுதியில் இருந்து கேந்தி பூக்களை கொள்முதல் செய்கின்றனர். ஓசூர் பகுதியில் பரவலாக பெய்த மழையால் கேந்தி பூக்கள் செடியிலேயே அழுகியதால் அங்கிருந்தும் பூக்கள் வரத்து குறைவாகவே இருக்கிறது.இதன் காரணமாக கிலோ 30 ரூபாய்க்கு விற்ற கேந்தி, கடந்த 3 நாட்களாக விலை உயர்ந்து கிலோ 70 முதல் 80 வரை விற்கப்பட்டது.

