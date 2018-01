நடப்பு நிதி ஆண்டில் தனிநபர் வருமான வளர்ச்சி 8.3% குறையும்: மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் கணிப்பு

டெல்லி: இந்தியாவில் நடப்பு நிதி ஆண்டான 2017-18-ல் தனிநபர் வருமான வளர்ச்சிவிகிதம் 8.3 சதவீதம் குறையும் என மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் கூறியுள்ளது. தனிநபர் ஒருவரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 782 என்ற அளவில் இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளது. 2016-17 நிதியாண்டில் தனிநபர் வருமானம் ரூ.1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 219 ஆக இருந்தது என்றும் வளர்ச்சி விகிதம் 9.7 சதவீதமாக இருந்தது என்றம் மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் கூறியுள்ளது. தனிநபர் வருமானம் வளர்ச்சி விகிதம் 2017-18-ம் ஆண்டில் 5.3 சதவீதமாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, முந்தைய ஆண்டில் இது 5.7 சதவீதமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 2017-18 நிதி ஆண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சிவிகிதம், பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய பாஜக ஆட்சியில், கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மிகக்குறைந்த அளவாக 6.5 சதவிகிதமாக இருக்கும். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியான ஜிடிபி விகிதம், 2016-17-ல் 7.1 சதவீதமாகவும், முந்தைய ஆண்டில் 8 சதவீதமாகவும் இருந்தது. இது 2014-15-ம் ஆண்டில் 7.5 சதவீதமாக இருந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த சரிவுக்கு விவசாயம் மற்றும் உற்பத்தி துறைகளின் மோசமான செயல்பாடுகள் தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

During the current financial year, 8.3% decrease in per capita income growth: Central Statistical Office forecast

