பொருளாதார வளர்ச்சி சரியும் வாய்ப்புள்ளதால் நடப்பாண்டில் தனிநபர் வருமானம் குறையும்

புதுடெல்லி: இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி இந்தாண்டு சரியும் வாய்ப்புள்ளதால், நடப்பாண்டில் தனிநபர் வருமானம் குறையும் என மத்திய புள்ளியியல் துறை வெளியிட்ட ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2015-16ம் நிதியாண்டில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 8 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், இது கடந்த நிதியாண்டில் 7.1 ஆக சரிந்துள்ளது. உற்பத்தி, வேளாண் துறைகளில் போதிய முன்னேற்றம் இல்லாததால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக புள்ளி விவரம் தெரிவிக்கிறது. கடந்த நிதியாண்டில் வேளாண் உற்பத்தி 4.9 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், இது தற்போது 2.1 ஆக குறைந்துள்ளது. இதேபோல் உற்பத்தி துறையிலும் கடுமையான சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதவிர பணமதிப்பிழப்பு, ஜிஎஸ்டி போன்றவற்றால் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி 6.5 சதவீதமாக குறையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 4 நிதியாண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இது மிகக் குறைந்த வளர்ச்சி விகிதமாகும். இதன் எதிரொலியாக தனிநபர் வருமானமும் குறையும் என ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டில் தனிநபருடைய வருமான வளர்ச்சி விகிதம் 8.3 சதவீதமாக குறைந்து ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 782 ஆக இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் தனிநபர் வருமான விகிதம் 9.7 சதவீதம் இருந்தது. பிரதமர் மோடி தலைமையிலான அரசு பதவிக்கு வந்தபின்னர் இந்தாண்டுதான் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: dinakaran

English summary

Because economic growth is likely to fall in the current year, will reduce per capita income

New Delhi: India’s economic growth this year is likely to fall in the current year, per capita income, since