இந்திய பங்குச்சந்தைகள் 2வது நாளாக புதிய உச்சம் : உற்சாகத்தில் முதலீட்டார்கள்

மும்பை : இந்திய பங்குச்சந்தைகள் 2வது நாளாக புதிய உச்சத்தை அடைந்துள்ளன. சென்செக்ஸ், நிஃப்டி என இரண்டு சந்தைகளும் எழுச்சி அடைந்து வருவதால் முதலீட்டார்கள் உற்சாகம் அடைந்துள்ளனர்.2018ம் தொடக்கத்தில் இருந்தே இந்திய பங்குச் சந்தைகள் வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயர்ந்து வருகிறது.இன்றைய வர்த்தகத்தில் மும்பை பங்குச்சந்தையின் குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் 400 புள்ளிகள் உயர்ந்து 35,424 என்ற புதிய சிகரத்தை அடைந்துள்ளது. இதுபோல தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃப்டி 10,800 புள்ளிகளை கடந்து வர்த்தகம் ஆகின்றன.இன்றைய வர்த்தகத்தில் 76 புள்ளிகள் அதிகரித்து 10,865 என்ற நிலையில் வர்த்தகம் ஆகிவருகின்றது.இன்று நடைபெறும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் 80 சரக்கு மற்றும் சேவை பொருட்களுக்கு வரி விகிதம் குறைக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.இதன் எதிரொலியாக பங்குச் சந்தைகள் ஏறுமுகமாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: dinakaran

English summary

On the 2nd day of the Indian stock markets as investors in their enthusiasm to a new peak:

Mumbai: Indian stock markets as well as on the 2nd day of the new peak has been reached. The Sensex has two markets, niff t.