அதானி பவர் ரூ.1,290 கோடி இழப்பு

மின் உற்பத்தி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வரும் அதானி பவர் நிறுவனத்தின் இழப்பு மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ.1,290.70 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் மும்பை பங்குச் சந்தைக்கு அளித்துள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

நடப்பு நிதி ஆண்டின் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்றாவது காலாண்டில் 1,263.30 கோடி யூனிட்டுகள் மின்சாரம் விற்பனை செய்யப்பட்டது. கடந்த நிதி ஆண்டில் இதே கால அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விற்பனையான 1,489.70 கோடி மின் விற்பனையுடன் ஒப்பிடுகையில் இது மிகவும் குறைவாகும்.

மின் விற்பனை சரிந்ததையடுத்து, வருவாய் ரூ.5,491 கோடியிலிருந்து குறைந்து ரூ.4,916 கோடியானது.

இதன் காரணமாக, ரூ.667.8 கோடியாக இருந்த நிறுவனத்தின் இழப்பு தற்போது இரண்டு மடங்கு அதிகரித்து ரூ.1,290.70 கோடியாக உள்ளது என அதானி பவர்

அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.



