யெஸ் வங்கி வருவாய் ரூ.6,492 கோடி

தனியார் துறையைச் சேர்ந்த யெஸ் வங்கியின் மூன்றாம் காலாண்டு வருவாய் ரூ.6,492.56 கோடியாக இருந்தது. கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே கால அளவில் வருவாய் ரூ.5,229.96 கோடியாக காணப்பட்டது.

நிகர வட்டி வருவாய் 26.8 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.1,888.8 கோடியாக இருந்தது. நிகர லாபம் ரூ.882.63 கோடியிலிருந்து 22 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.1,076.87 கோடியானது. வழங்கப்பட்ட கடனில் மொத்த வாராக் கடன் விகிதம் 0.85 சதவீதத்திலிருந்து அதிகரித்து 1.72 சதவீதமாகவும், நிகர வாராக் கடன் விகிதம் 0.29 சதவீதத்திலிருந்து உயர்ந்து 0.93 சதவீதமாகவும் காணப்பட்டது என யெஸ் வங்கி, மும்பை பங்குச் சந்தைக்கு அளித்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.



Source: dinamani

English summary

Yes bank revenue of RS.6000 crores, 492

The private sector, the Bank’s third quarter revenue from non-stop 6,000 was 492.56 crore. In the last financial year of