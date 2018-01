ஹெச்.சி.எல். டெக்னாலஜீஸ் நிகர லாபம் ரூ.2,194 கோடி

தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையைச் சேர்ந்த ஹெச்.சி.எல். டெக்னாலஜீஸ் நிறுவனம் மூன்றாம் காலாண்டில் ரூ.2,194 கோடியை நிகர லாபமாக ஈட்டியுள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனத்தின் தலைவரும், தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான சி.விஜயகுமார் செய்தியாளர்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்ததாவது:

டிசம்பர் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடு ரூபாய் மதிப்பு அடிப்படையில் சிறப்பானதாக அமைந்துள்ளது.

எஞ்சிய காலாண்டிலும் இதே நிலை தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பர் காலாண்டில் மட்டும் 20 வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் நிறுவனம் கையெழுத்திட்டுள்ளது.

நடப்பு நிதி ஆண்டின் அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்றாவது காலாண்டில் நிறுவனம் ரூ.12,808 கோடி வருவாய் ஈட்டியது.

கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே கால அளவில் ஈட்டிய வருவாய் ரூ.11,814 கோடியுடன் ஒப்பிடும்போது இது 8.4 சதவீதம் அதிகம். நிகர லாபம் ரூ.2,070 கோடியிலிருந்து 6 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.2,194 கோடியானது. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.2 ஈவுத்தொகை வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மூன்றாவது காலாண்டில் 251 பணியாளர்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டதையடுத்து, நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை 1,19,291-ஆக அதிகரித்துள்ளது என்றார் அவர்.



