ஹெச்.டி.எஃப்.சி. வங்கி லாபம் ரூ.4,642 கோடி

தனியார் துறையைச் சேர்ந்த ஹெச்.டி.எஃப்.சி. வங்கியின் டிசம்பர் காலாண்டு லாபம் ரூ.4,642.6 கோடியாக இருந்தது.

இதுகுறித்து அந்த வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது: நடப்பு நிதி ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் வங்கியின் மொத்த வருமானம் ரூ.24,450.44 கோடியாக இருந்தது.

கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே கால அளவில் ஈட்டிய வருமானம் ரூ.20,748.27 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 17.84 சதவீதம் அதிகமாகும்.

நிகர வட்டி வருமானம் 24.1 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.10,314.3 கோடியாக இருந்தது. நிகர லாபம் ரூ.3,865.33 கோடியிலிருந்து 20.10 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.4,642.6 கோடியானது.

மொத்த கடனில் நிகர வாராக் கடன் விகிதம் 0.32 சதவீதத்திலிருந்து 0.44 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது என ஹெச்.டி.எஃப்.சி. வங்கி அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது.



