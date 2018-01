விப்ரோ லாபம் 8.4 சதவீதம் சரிவு

இந்தியாவில் மென்பொருள் சேவையில் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ள விப்ரோ நிறுவனத்தின் இரண்டாம் காலாண்டு லாபம் 8.4 சதவீதம் சரிவடைந்தது.

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி அபிதலி நீமுச்வாலா தெரிவித்ததாவது:வங்கி, நிதி சேவைகள், காப்பீடு மற்றும் ஆரோக்கியபராமரிப்பு பிரிவுகளில் நிறுவனத்தின் செயல்பாடு தொடர்ச்சியாக மேம்பாடு அடைந்து வருகிறது.

கடந்த நிதி ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது நடப்பு நிதி ஆண்டின் டிசம்பர் காலாண்டில் நிறுவனத்தின் வருவாய் ரூ.13,687.8 கோடியிலிருந்து சற்று குறைந்து ரூ.13,669 கோடியாக இருந்தது. டிஜிட்டல் வர்த்தகத்தின் மூலம் கிடைக்கும் வருவாய் தற்போது 25 சதவீதத்தை எட்டியுள்ளது.

நிகர லாபம் ரூ.2,109.6 கோடியிலிருந்து 8.4 சதவீதம் சரிவடைந்து ரூ.1,931.3 கோடியாக இருந்தது. பங்கு ஒன்றுக்கு ரூ.1 இடைக்கால ஈவுத் தொகை வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் அவர்.



