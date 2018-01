ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லாபம் ரூ.9,423 கோடியாக உயர்வு

எண்ணெய் முதல் தொலைத்தொடர்பு வரை பல்வேறு துறை வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு வரும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனம் அக்டோபர்-டிசம்பர் காலாண்டில் ரூ.9,423 கோடி லாபம் ஈட்டியுள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம் டிசம்பர் காலாண்டில் முதல் முறையாக லாப பாதைக்கு திரும்பியுள்ளது. மேலும், பெட்ரோகெமிக்கல் மூலமாக கிடைக்கும் லாபமும் சிறப்பான அளவில் அதிகரித்துள்ளது.

இதையடுத்து, ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸின் வருவாய் 30.5 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.1,09,905 கோடியாகி உள்ளது. நிகர லாபம் ரூ.7,533 கோடியிலிருந்து 25.1 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.9,423 கோடியை எட்டியுள்ளது.

வர்த்தக ரீதியில் செயல்பாட்டை தொடங்கியதற்கு பிறகான மூன்றாவது காலாண்டில் ஜியோ நிறுவனம் முதல் முûறாக ரூ.504 கோடியை லாபமாக ஈட்டியுள்ளது. இரண்டாவது காலாண்டில் இந்நிறுவனம் ரூ.271 கோடி இழப்பைக் கண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஜியோ நிறுவனம் தற்போதைய நிலையில் 16.01 கோடி வாடிக்கையாளர்களைப் பெற்றுள்ளது.

கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 31-ஆம் தேதி நிலவரப்படி நிறுவனத்தின் கடன் ரூ.2,13,206 கோடியாக உள்ளது. கடந்த 2016-இல் இது ரூ.2,14,145 கோடியாக காணப்பட்டது. 2017 செப்டம்பர் 30-இல் ரூ.77,014 கோடியாக இருந்த ரொக்க கையிருப்பு டிசம்பர் இறுதியில் ரூ.78,617 கோடியாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.



