காளையின் கட்டுப்பாட்டில் பங்கு சந்தை

சாதகமான நிலவரங்களால் சந்தை மூன்றாவது நாளாக வெள்ளிக்கிழமையன்றும் காளையின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது.

மேலும் பல பொருள்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி விகிதம் குறைப்பு, நிறுவனங்களின் சிறப்பான காலாண்டு நிதி நிலை முடிவுகள் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு பங்குச் சந்தை முதலீட்டாளர்கள் விறுவிறுப்புடன் பங்குவர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில், அந்நிய முதலீட்டார்களும் இந்திய நிறுவனங்களின் பங்குகளை போட்டிப் போட்டு வாங்கியது பங்குச் சந்தையின் சாதனை ஏற்றத்துக்கு மேலும் வலு சேர்த்தது.

வங்கி துறை குறியீட்டெண் 1.52 சதவீதமும், ரியல் எஸ்டேட் 1.26 சதவீதமும், உள்கட்டமைப்பு 1.19 சதவீதமும், பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் 1.06 சதவீதமும் அதிகரித்தன.

இவைதவிர, பொறியியல் சாதனங்கள், உலோகம், எண்ணெய்-எரிவாயு, மின்சாரம், மருந்து, வேகமாக விற்பனையாகும் நுகர்வோர் பொருள்கள், தகவல் தொழில்நுட்பம், மோட்டார் வாகன துறை குறியீட்டெண்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவுக்கு ஏற்றம் கண்டன.

நிறுவனங்களைப் பொருத்தவரையில், அதிகபட்ச அளவாக அதானி போர்ட்ஸ் பங்கின் விலை 4.68 சதவீதமும், யெஸ் வங்கி 2.37 சதவீதமும், ஹெச்.டி.எஃப்.சி. வங்கி 1 சதவீதமும் உயர்ந்தன. நிதி நிலை முடிவுகளை எதிர்நோக்கி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பங்கும் 1.09 சதவீத ஏற்றத்தைக் கண்டது.

இவைதவிர, ஐசிஐசிஐ வங்கி, எஸ்பிஐ, டிசிஎஸ், கோட்டக் வங்கி, ஆக்ஸிஸ் வங்கி, எல் & டி, மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா, டாக்டர் ரெட்டீஸ், பஜாஜ் ஆட்டோ, விப்ரோ, பார்தி ஏர்டெல், கோல் இந்தியா, ஹெச்யுஎல், ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் நிறுவனப் பங்குகளும் 2.15 சதவீதம் வரை லாபம் ஈட்டின.

மும்பை பங்குச் சந்தையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் சென்செக்ஸ் 251 புள்ளிகள் ஏற்றம் கண்டு வரலாற்றில் முதல் முறையாக 35,511 புள்ளிகளைத் தொட்டது.

தேசியப் பங்குச் சந்தையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற வர்த்தகத்தில் நிஃப்டி 77 புள்ளிகள் முன்னேற்றம் கண்டு முன்னெப்போதும் காணப்படாத அளவில் 10,894 புள்ளிகளை எட்டியது. வர்த்தகத்தின் இடையே நிஃப்டி முதல் முறையாக 10,900 புள்ளிகள் வரை சென்றது.



