2018ல் இந்திய வாகன சந்தையை ஆக்கிரமிக்க வரும் 5 புதிய நிறுவனங்கள்

இந்திய மோட்டார் வாகன துறை ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் சுமார் 9 முதல் 10 சதவீதம் வரை வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. உலகளவில் 5வது பெரிய வாகன சந்தையாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது. இது, கடந்த 2016ல் எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த நிலை தொடர்ந்தால் வரும் 2020ம் ஆண்டில், உலகளவில் மூன்றாவது பெரிய வாகன சந்தையாக இந்தியா உருவெடுக்கும் என்பதில் மாற்றம் இல்லை. இதை உணர்ந்து, உலகளவில் பல வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் கால் பதிக்க துவங்கியுள்ளன. அந்த வகையில், 2018-ம் ஆண்டில் இந்திய வாகன சந்தையில் அறிமுகமாக உள்ள 5 புதிய வாகன தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் பற்றிய விவரம் இதோ…. கியா: இந்தியாவில் கார் விற்பனையில் முன்னணியில் உள்ள நிறுவனம் ஹூண்டாய். இதனுடைய துணை நிறுவனம்தான் இந்த கியா. இந்தியாவிற்கு ஏற்றவாறு கியா தயாரித்திருக்கும் கார்கள், 2018 ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. 2019ம் ஆண்டில் நம் வாகன சந்தையில் விற்பனைக்கு வரும். இந்நிறுவனத்தின் கார்கள் பெரும்பாலும், இந்தியாவின் முன்னணி கார் மாடல்களாக இருக்கும் மாருதி சுஸுகியின் பிரிஸ்ஸா, பலேனோ, ஆல்டோ கார்களுக்கு போட்டியாக இருக்கும் என தெரிகிறது. எம்.ஜி மோட்டார்ஸ்: குஜராத்தின் ஹலோல் பகுதியில் இயங்கி வந்த ஜெனரல் மோட்டார்ஸ் கார் தயாரிப்பு ஆலையை, எம்.ஜி மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் கைவசப்படுத்தியுள்ளது. இதில், எம்.ஜி மோட்டார்ஸ் இசட்.எஸ் காம்பேக்ட் காரை தயாரித்து விற்பனைக்கு வெளியிடுகிறது. இந்த மாடல் கார், ஹூண்டாய் கிரெட்டா மற்றும் ரெனால்ட் டஸ்டர் கார்களுக்கு போட்டியாக அமையும். இதுதவிர, எம்ஜி3 என்ற ஹேட்ச்பேக் மாடல் காரையும் இந்நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. நார்டன்: பிரிட்டன் நாட்டின் பாரம்பரிய பைக் தயாரிப்பு நிறுவனமான நார்டன், மார்டன் கிளாசிக் செக்மென்டில் இந்தியாவில் கால்பதிக்க உள்ளது. முதல்கட்டமாக, லிமிடெட் எடிசன் மோட்டார் சைக்கிள்களை சிபியூ கீழ் இந்தியாவில் நார்டன் கொண்டு வருகிறது. வெளிநாடுகளில் இருந்து தயாரிப்பு பாகங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு, இந்தியாவில் அசெம்பிள் செய்யப்படும் இந்த நார்டன் பைக், 2019ல் விற்பனைக்கு வரும் என தெரிகிறது. இந்தியாவில் தனது கமாண்டோ மற்றும் டாமினேட்டர் மாடல் பைக்குகளை தயாரிக்க நார்டன் நிறுவனம், கைனடிக் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. கைனடிக்கின் அஹமத்நகர் ஆலையில் நார்டனின் கமான்டோ 961 ஸ்போர்ட் மற்றும் கமான்டோ 961 கபே ரேஸர் பைக்குகள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன.

எஸ்.டபுள்யூ.எம்: இப்படியொரு பெயரையும், பிராண்டையும் நம்மில் பலர் அறிந்திருக்க மாட்டோம். ஸ்பீடி வொர்க்கிங் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ் (Speedy Working Motorcycles) என்ற வார்த்தைக்கான சுருக்கம்தான் இது. இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த இந்த நிறுவனம், இந்தியாவின் சூப்பர்டூயல் டி, நடுத்தர அட்வென்ச்சர் டூரர் பைக்குகளை வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. 600 சிசி திறன் பெற்ற இன்ஜின்களில் எஸ்.டபுள்யூ.எம் பைக்குகள் தயாராக உள்ளன. மேலும், இவற்றின் மதிப்பு ரூ.6 லட்சம் என்ற அளவில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நார்டன் போலவே, எஸ்.டபுள்யூ.எம் சூப்பர்டூயல் டி பைக்குகள் கைனடிக்கின் மஹாராஷ்டிரா ஆலையில் தயாராக உள்ளன. இதனுடைய அட்வென்ச்சர் டூரர் பைக், அட்வென்ச்சர் டூரர் பைக் ’டி’ என்ற டூரிங் வெர்ஷனிலும், ’எக்ஸ்’ என்ற மாடல் ஆப்-ரோடு வெர்ஷனிலும் வெளிவர உள்ளன. ஜாவா: 1990களில் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பரபரப்பாக விற்பனையான பைக் பிராண்டுகளில் ஒன்று ஜாவா. தற்போது இது விற்பனையில் இல்லை என்றாலும், ஜாவா பைக்குகளுக்கான ஆர்வலர் வட்டம் இன்னும் அப்படியே இருக்கின்றன. சமீபத்தில், ஜாவா-வை கைப்பற்றிய மஹிந்திரா, தனது மோஜோ இன்ஜின்களை ஜாவா பெயரில் வெளிவரும் பைக்குகளில் பொருத்த உள்ளது. உலக நாடுகள் சிலவற்றில் இன்னும் பிரபலமாக உள்ள ஜாவா 350 ஓஹெச்சி என்ற மாடல் பைக்கை மஹிந்திரா மீண்டும் இந்தியாவில் வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய வாடிக்கையாளர்களை திருப்திபடுத்துவது கொஞ்சம் சிரமம் தான். அது, சில நிறுவனங்களுக்கு கைகூடாமல் போனதால், தோல்வியை தழுவின. ஆனால், ஒருமுறை ஒரு நிறுவனம் தனது தயாரிப்பின் மூலம் இங்குள்ள வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்துவிட்டால், அந்நிறுவனம்தான் பல ஆண்டுகளுக்கு ராஜா என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.

