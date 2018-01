வரத்து குறைவால் மிளகாய் வத்தல் விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ.500 உயர்வு

விருதுநகர்: விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் வரத்து குறைவால், வத்தல் விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ.500 உயர்ந்துள்ளது. விருதுநகர் மார்க்கெட்டில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் மாத இறுதியில் புது மிளகாய் வத்தல் வரத்து தொடங்கும். நடப்பு பருவத்தில் ஜன.15ம் தேதிக்கு பின்னரே வரத்து தொடங்கியது. கடந்தாண்டு ஆந்திராவில் விளைச்சல் அதிகரித்ததால் வத்தல் விலை குறைந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து அங்குள்ள விவசாயிகள் வத்தல் பயிரிடுவதை குறைத்ததால், நடப்பு பருவத்தில் விளைச்சல் குறைந்துள்ளது. குண்டூர் வத்தல் மார்க்கெட்டிற்கு ஜனவரி மாதம் தினசரி ஒரு லட்சம் மூடை புது வத்தல் வரத்து இருக்கும். ஆனால் தற்போது 25 ஆயிரம் மூடை மட்டுமே வரத்துள்ளது. வரத்து குறைந்ததால் நாடு முழுவதும் வத்தல் விலை உயர்ந்துள்ளது. ஆந்திராவில் உள்ள ஏசி குடோன்களில் இருப்பில் உள்ள வத்தல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.500 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது. இதன்படி ஆந்திரா குண்டூர் ஏசி வத்தல் குவிண்டால் – ரூ.7,700, விருதுநகர் ஏசி வத்தல் – ரூ.9,000, பாமாயில், கடலை எண்ணெய் டின்னுக்கு ரூ.30 குறைந்துள்ளது. இதன்படி கடலை எண்ணெய் (15 கிலோ) டின் – ரூ.1,750, பாமாயில் டின் – ரூ.1,025க்கு விற்பனையானது.

Source: dinakaran

English summary

Top price fluctuation is less than Rs.500 for hikes by chilly quintals

Virudhunagar in Virudhunagar, lack of market fluctuation: the top price has risen to RS. 500 quintals. Viruthuna