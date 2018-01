கிலோவுக்கு ரூ.5 சரிந்த பிறகும் தமிழக நூற்பாலைகளில் கழிவு பஞ்சு வாங்க ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் மறுப்பு

கோவை: தமிழகத்தில் கழிவு பஞ்சு விலை உயர்வு காரணமாக, தமிழகத்திலுள்ள ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் கழிவு பஞ்சை வட மாநிலத்தில் கொள்முதல் செய்து வருகின்றன. இதனால் தமிழகத்தில் கழிவுபஞ்சு விலை கிலோவிற்கு ரூ.5 குறைந்துள்ளது. விலை தமிழகத்தில் 3 மாதத்திற்கு முந்தைய விலையை அடையும் வரை வட மாநிலத்தில் கொள்முதல் செய்வதை தொடர்வோம், என்று ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் முடிவெடுத்துள்ளன. தமிழகத்தில் 425 ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் உள்ளன. இவை கழிவு பஞ்சு மூலம் நூல் உற்பத்தி செய்து, அவற்றை விசைத்தறி துணி உட்பட வீட்டு உபயோக ஜவுளி பொருள் உற்பத்தி தொழில்களுக்கு விற்று வருகின்றன. ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் தங்களுக்கு தேவையான கழிவு பஞ்சுகளை, தமிழகத்திலுள்ள தூய பருத்தி மூலம் நூல் உற்பத்தி செய்யும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல் மில்களிடமிருந்து, வெளியேறும் தரமான கழிவுப்பஞ்சுகளை(கோம்பர்) விலைக்கு வாங்கி வருகின்றன. இந்நிலையில், கழிவு பஞ்சு விலை கடந்த 3 மாதத்தில் கிலோவிற்கு ரூ.15 உயர்ந்து ரூ.78ல் இருந்து ரூ.93க்கு உயர்ந்தது. இதனால் கடந்த 4ம் தேதி முதல் தமிழகத்திலுள்ள ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து, தமிழகத்திலுள்ள நூல் மில்களிடமிருந்து நூல் கொள்முதல் செய்வதை தவிர்த்தனர். அதைத்தொடர்ந்து கடந்த 2 மாதத்தில் 27 லட்சம் கிலோ கழிவு பஞ்சை குஜராத், மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் குறைந்த விலையில் கொள்முதல் செய்தனர். இதனால் தமிழக நூல் மில்களில் உள்ள கழிவு பஞ்சுகள் விற்பனையாகாமல் தேங்கியது. அதைத்தொடர்ந்து நூல் மில்கள் கழிவு பஞ்சை நேற்று கிலோவிற்கு ரூ.5 குறைத்து கிலோ ரூ.88க்கு விற்கின்றனர். எனினும் ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் தமிழகத்தில் கழிவு பஞ்சு கொள்முதலை துவக்கவில்லை. இது குறித்து தமிழக ஓபன் எண்ட் ஸ்பின்னிங் மில்கள் சங்கம் (ஒஸ்மா) தலைவர் ஜெயபால் கூறியதாவது: தமிழகத்திலுள்ள நூல் மில்கள் கடந்த அக்டோபரில் ஒரு கண்டி (355 கிலோ) பஞ்சை ரூ.42 ஆயிரத்திற்கு கொள்முதல் செய்து, அதிலிருந்து வெளியேறும் கழிவு பஞ்சை கிலோ ரூ.78க்கு விற்பனை செய்தனர். பின்னர் ஒரு கண்டி ரூ.38 ஆயிரத்திற்கு சரிந்த போதும், கழிவு பஞ்சை கிலோ ரூ.84க்கு உயர்த்தினர். தொடர்ந்து உயர்த்தி இம்மாதம் துவக்கம் வரை முந்தைய விலையை விட கிலோவிற்கு ரூ.15 அதிகரித்து 93க்கு விற்றனர். இதனால் நாங்கள் கடந்த 10 நாட்களாக கழிவு பஞ்சு கொள்முதலை வட மாநிலத்திற்கு இடமாற்றி விட்டோம். இதனால் தமிழக நூல் மில்கள் கழிவு பஞ்சு விலையை கிலோவிற்கு ரூ.5 குறைத்துள்ளனர். முன்பு போல் கிலோ ரூ.78க்கு குறைக்கும் வரை, தமிழத்தில் கழிவு பஞ்சு கொள்முதல் செய்ய மாட்டோம். வெளி மாநிலத்தில் கொள்முதல் செய்வதை தொடர்வோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

