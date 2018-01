மின்னணு பணப் பரிமாற்றம்: சாதனைகளும், சோதனைகளும்

பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் கருப்புப் பணம் ஒழிந்ததா? கள்ளப் பணம் ஒழிந்ததா? தீவிரவாதம் ஒடுங்கியதா? என்று பல்வேறு கருத்துகளும், விமர்சனங்களும் பரபரப்பாக எழுப்பப்படுகின்றன.

அந்த நடவடிக்கையால் மற்ற விவகாரங்களில் பலன் கிடைத்ததோ, இல்லையோ? ஆனால், மின்னணு பணப் பரிமாற்றத்தைப் பொருத்தவரை அது முன்னெப்போதையும் விட மிகப் பெரிய வளர்ச்சியைக் கடந்து சாதனை உச்சத்தைத் தொட்டிருக்கிறது.

மிகப் பெரும்பான்மையாக புழக்கத்திலிருந்த 500, 1,000 ரூபாய் நோட்டுகள் கடந்த ஆண்டில் செல்லாதவையாக அறிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பணப் புழக்கம் ஏறத்தாழ அறவே இல்லாமல் போனது.

அப்போது, கழுத்தை நெறிக்கும் பணப் புழக்கத் தேவைக்கு, மக்கள் வேண்டா வெறுப்பாகத்தான் வங்கி அட்டைகள், இணையதளம் மற்றும் மின்னணு சேவைகள் மூலம் பணப் பரிவர்த்தனை செய்வார்கள்; போதிய அளவு பணப் புழக்கம் வந்ததும் மீண்டும் ரொக்கப் பணிமாற்றத்துக்கு மாறி விடுவார்கள் என்றுதான் பலராலும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

உண்மையில், வேறு வழியில்லாமல் திடீரென மக்கள் மின்னணு பணப் பரிமாற்றத்துக்கு மாறியது, வங்கிகளுக்கும் கூடுதல் சேவைக் கட்டண நெருக்கடியைக் கொடுத்தன.

அதன் காரணமாக, பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையின் பாதிப்புகள் முடிந்து நிலைமை சகஜமானதும் அதுவரை இல்லாத வகையில் ஒவ்வொரு வகையான மின்னணுப் பரிமாற்றத்தும் வங்கிகள் கட்டணங்களை விதிக்கத் தொடங்கின.

இதன் காரணமாக, ரூபாய் நோட்டு வாபஸ் நடவடிக்கைக்கு முன்னரே மின்னணு பணப் பரிமாற்றத்தை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தவர்கள் கூட திகைத்துப் போயினர். பணப் புழக்கமும் சகஜமாகிவிட்டது, மின்னணு பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணங்களும் அதிகமாகிவிட்டன. இத்தகைய சூழலில், மின்னணு முறையிலான பணப் பரிவர்த்தனைகள் இறங்குமுகத்தைக் கண்டு, முன்பைவிட குறைவாகத்தானே போயிருக்க வேண்டும்?

அதுதான் இல்லை!

கடந்த (டிசம்பர்) மாதத்தில், பரிவர்த்தனை செயலிகள், மின்னணு பணப் பைகள், கடன் மட்டும் வங்கிக் கணக்கு அட்டைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து மின்னணு பணப் பரிவர்த்தனைகளின் எண்ணிக்கை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு 100 கோடியைக் கடந்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. இது, முந்தைய 2016-ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாதத்தோடு ஒப்பிடும்போது 11 சதவீதம் அதிகமாகும்.

கடந்த டிசம்பர் மாதத்தில் மட்டும் இந்தியர்கள் ரூ.125.53 லட்சம் கோடியை மின்னணு முறையில் பரிமாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள். இதனை 2016-ஆம் ஆண்டின் டிசம்பர் மாதத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் 20 சதவீதம் அதிகம்.

ஆக, ரொக்கப் பரிமாற்றத்துக்கு பாதகமாகவோ, மின்னணுப் பரிமாற்றத்துக்கு சாதகமாகவோ சூழல் இல்லாத நிலையிலும், இந்திய மக்கள் எல்லா வகையான மின்னணுப் பரிமாற்ற முறைகளிலும், அதிக எண்ணிக்கையில், அதிக தொகையை பரிவர்த்தனை செய்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில், இது ஒரு சாதனைதான்.

இருந்தாலும், 2018-ஆம் ஆண்டுக்குள் 2,500 கோடி மின்னணு பணப் பரிமாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற இந்திய அரசின் இலக்கை அடைய வேண்டுமென்றால் இன்னும் பல சோதனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.

முதலாவதாக, இந்தியாவின் பொதுத் துறை வங்கிகள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மின்னணு பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ளச் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை முழு வீச்சுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மின்னணுப் பணப் பரிவர்த்தனைகளில் பல வெளிநாட்டு இணையதள நிறுவனங்களும், மிகவும் பிரபலமான சமூக வலைதளங்களும் ஆர்வம் காட்டி வரும் நிலையில், இத்தகைய பரிமாற்றங்களின் பாதுகாப்பு குறித்த பொதுமக்களின் சந்தேகத்தையும், கவலைகளையும் போக்குவதற்கான உறுதியான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். இப்போது கூட வெறும் வங்கி அட்டையையோ, வங்கிகளின் இணையதள சேவை வசதிகளையோ நம்பி கையில் பணமில்லாமல் வெளியில் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. மின்னணுத் திருடர்களுக்கு மிகக் கடினமாகவும், பயனாளர்களுக்கு மிகவும் எளிமையாகவும் இருந்தால்தான் மின்னணு பணப் பரிவர்த்தனை சோதனைகளைக் கடந்து சாதனை படைப்பது தொடரும்.

