தொழில் நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்புணர்வு!

நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பொருள் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களின் பங்கு அளப்பரியது. இவற்றின் மூலம் நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வரும் ஆண்டுகளில் அதிகரிக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழில் நிறுவனங்களானது சிறு தொழில், குறுந்தொழில், நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள், பெருந் தொழில் நிறுவனங்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. நிறுவனங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள மொத்த முதலீடுகளைப் பொருத்து, அவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. வேலைவாய்ப்பு அளிப்பதில் இந் நிறுவனங்கள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. பொருள் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்கள் தங்களது நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு மாத ஊதியம், போனஸ், அட்வான்ஸ், ஊக்கத்தொகை, பல்வேறு வகையான கடன்களை வழங்கி, ஊழியர்களை ஊக்கப்படுத்தி வருகின்றன. அவர்களது தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து வருகின்றன.

நிறுவனங்கள் தங்களது ஊழியர்களின் நலனில் மட்டும் அக்கறை கொள்ளாமல், அவர்கள் சார்ந்த சமூகமும் மேம்பட பல்வேறு நலத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று வெகுநாள்களாக வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதில் ஓரளவு வெற்றியும் கிடைத்துள்ளது எனலாம். அதாவது, சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு ஏற்படுத்தக்கூடிய பொருளை ஒரு நிறுவனம் தயாரிக்கிறது என்றால், அந்த மாசு சுற்றுப்புறத்தைப் பாதிக்காத வகையில் எத்தகைய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அந் நிறுவனம் எடுக்கிறது என்பது கவனத்தில் கொள்ளப்படுகிறது. இதுவும் சமூகப் பொறுப்புணர்வே. இது அந் நிறுவனத்தின் கடமையும் கூட.

சி.எஸ்.ஆர். எனப்படும் கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி குறித்து தற்போது அதிகம் பேசப்படுகிறது. அதாவது, லாபமீட்டும் நிறுவனங்கள் தங்களது சுய லாபத்தை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளாமல், சமூக நலனுக்கு எத்தகைய உதவிகளைச் செய்து வருகின்றன என்பது கண்காணிக்கப்படுகிறது. பல்வேறு நிறுவனங்களும் இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தியாகும்.

நிறுவனச் சட்டப் பிரிவு 135 என்ன கூறுகிறது என்றால், ஒரு நிறுவனத்தின் நிகர சொத்து மதிப்பு ரூ.500 கோடி அல்லது அதற்கு மேல், விற்பனை வருவாய் ரூ.1,000 கோடி அல்லது அதற்கு மேல், நிகர லாபம் ரூ.5 கோடி அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், அத்தகைய நிறுவனங்கள் ஒவ்வொன்றும் தமக்கு கிடைக்கும் சராசரி லாபத்தில் குறைந்தபட்சம் 2 சதவிகிதத் தொகையையாவது சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குச் செலவிட வேண்டும் என்று கூறுகிறது. இதற்கென தனியாக கொள்கைகள் வகுக்கப்பட வேண்டும், தனி இயக்குநர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. இத் திட்டத்தை பல்வேறு பெரிய நிறுவனங்களும் வரவேற்றுள்ளன. வரவேற்றதோடு மட்டுமல்லாமல், அவை செயல்பாட்டிலும் இறங்கியுள்ளன. தொழிலாளர்கள் மூலம் வருவாய் ஈட்டும் ஒரு நிறுவனம், ஒரு பகுதியை தொழிலாளிக்கும், அவர் சார்ந்த சமூகத்துக்கும் செலவிட வேண்டும் என்பதும் இதன் நோக்கமாகும்.

வேதாந்தா குழுமத்தைச் சேர்ந்தது ஹிந்துஸ்தான் ஜிங்க் நிறுவனம். இந் நிறுவனம், ராஜஸ்தான் மாநிலம், உதய்ப்பூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. உலோகப் பொருள் உற்பத்தி மற்றும் சுரங்கத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இந் நிறுவனம், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் “சிக்ஷா சம்பல்’ என்ற சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இத் திட்டத்தின் மூலம், 57 அரசுப் பள்ளிகளில் அரசுத் தேர்வுகளை எதிர்நோக்கியுள்ள சுமார் 6,000 கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு தனிப்பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. இது தவிர, குழந்தை நலம், சத்துணவு, கல்வி, உடல்நலம், மகளிர் மேம்பாடு, குடிநீர், சுகாதாரம், விளையாட்டு, கலாசாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மேம்பாட்டுப் பணிகளையும் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள கிராமப் பகுதிகளில் மேற்கொண்டு வருகிறது.

ஆர்.இ.சி. என்றழைப்படும் நவரத்னா அந்தஸ்து கொண்ட பொதுத் துறை நிதிச் சேவை நிறுவனமான ரூரல் எலெக்ட்ரிபிகேஷன் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனம் மத்திய மின் துறையின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இந் நிறுவனம் பல்வேறு மின் உற்பத்தித் திட்டங்களுக்கு நிதியுதவி செய்து வருகிறது. இந் நிறுவனம், தில்லி, உத்தரகண்ட், சத்தீஸ்கர், ஆந்திரப் பிரதேசம், தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள 80 பள்ளிகளில் நூலகங்கள் அமைக்க, பராமரிக்க நிதியுதவி செய்துள்ளது. அதுபோல, பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 20,000 பேரைத் தேர்வு செய்து அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சி அளிக்க நிதியுதவி செய்து வருகிறது. இதுபோல, பல்வேறு நல உதவிகளை இந் நிறுவனம் அளித்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வாகன உற்பத்தி நிறுவனமான அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் பல்வேறு சமூக மேம்பாட்டுப் பணிகளைச் செய்து வருகிறது. ஏஎல்-எல்எல்எப் என்ற திட்டத்தை பள்ளிகளின் வளர்ச்சிக்காக இந் நிறுவனம் செயல்படுத்தி வருகிறது. இத் திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளிகளைத் தேர்வு செய்து, அவற்றில் ஆசிரியர்கள், மேற்பார்வையாளர்களை நியமித்து அவர்களுக்கு ஊதியம் அளிக்கிறது.

அதுபோல, வாகன உற்பத்தியில் முன்னணி நிறுவனமான டி.வி.எஸ். நிறுவனம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்பட்ட அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறை கட்டுதல், சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் இயந்திரங்களை நிறுவுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக மேம்பாட்டுப் பணிகளில் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக ஈடுபட்டு வருகிறது.

பொருள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மட்டுமல்லாமல், நிதிச் சேவை நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ள வங்கிகளும் சமூக மேம்பாட்டு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. கோடக் மஹிந்த்ரா வங்கியானது, மும்பையில் சேரிப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு கல்வி, தொழில் கல்வி, நிவாரண உதவி, மறுவாழ்வுப் பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நலப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. பாரத ஸ்டேட் வங்கி உள்ளிட்ட வங்கிகளும் சி.எஸ்.ஆர். திட்டத்தின்கீழ் பல்வேறு நலப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இவை வரவேற்கத்தக்கவையே.

இருந்தாலும், இன்னும் முனைப்புக் காட்ட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. இத்தகைய நலப் பணிகளை ஓர் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டும். கல்வி, தூய்மை இந்தியா திட்டம், வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்டவற்றில் பெரிய நிறுவனங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது.

நாட்டில் வேலையில்லாத் திண்டாட்டம் குறையவில்லை. பொறியியல் பட்டம் பெற்ற மாணவர்கள் ஏராளமானோர் உரிய வேலைவாய்ப்பின்றி உள்ளனர். அவர்களது வாழ்க்கைத் தரம் மேம்பட சிறிய தொழில் நிறுவனங்களைத் தொடங்க பெரிய நிறுவனங்கள் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும். இதற்கு தொழில் நிறுவனங்கள், தமக்கு அருகில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு, படித்து முடித்துவிட்டு வெளியே வரும் மாணவர்களுக்கு உரிய வேலைவாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும். அவர்களுக்கு நேரடி தொழில் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். தங்களது சி.எஸ்.ஆர். திட்டத்தில் கூடுதலாக நிதி ஒதுக்க வேண்டும்.

நகரமயமாக்கல் இன்று கிராமங்களில் வசிப்போரை நகரங்களை நோக்கி நகர வைத்துள்ளது. இதனால், சென்னை, மும்பை, பெங்களூரு உள்ளிட்ட பெரு நகரங்கள் விழி பிதுங்கி நிற்கின்றன. அடிப்படை வசதிகளைச் செய்து தரத் திணறுகின்றன. இந் நிலை மாற வேண்டும். சொர்க்கமே என்றாலும், அது நம்ம ஊருதான் என்று அனைவரும் நினைக்கும் நிலை வர வேண்டும்.

கிராமங்களில் விவசாய வேலைகளுக்கு ஆள்கள் இல்லை. அதனால், விவசாயம் செய்வதும் குறைந்து வருகிறது. ஆனால் தற்போது வேளாண் பொறியியல் போன்ற படிப்பைப் படித்த நகர்ப்புற இளைஞர்கள் பலர் விவசாயம் செய்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அத்தகையோருக்கு தேவையான தொழில்நுட்ப உதவி, நிதியுதவியை தொழில் நிறுவனங்கள், வங்கிகள் ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்.

ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும், ஒவ்வொரு தொழில் சிறந்து விளங்குகிறது. அத்தகைய தொழில்கள் நலிவுறாமல் காக்கப்பட வேண்டும்.

தொழில் நிறுவனங்கள் சமூகப் பணி என்ற பெயரில், உயிரற்ற பொருள்களை மக்களுக்கு வழங்குவதைவிட, அவர்களது திறனை வளர்க்கும் விஷயங்களை அளிக்க வேண்டும். அதைக் கொண்டு அவர்களால் பொருள்களை வாங்கிக் கொள்ள முடியும். சி.எஸ்.ஆர். என்ற இந்தத் திட்டம் சிறந்த திட்டம். இதை விளம்பர நோக்கோடு பார்க்காமல், உண்மையான சேவையாகக் கருதிச் செய்வார்களேயானால், அது நாட்டுக்கும் நல்லது, தொழில் நிறுவனத்துக்கும் நல்லது! சிந்திப்போம்!

– பா.ராஜா





