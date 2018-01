பரமத்திவேலூரில் வெற்றிலை விலை கிடுகிடு உயர்வு

பரமத்திவேலூர்: பரமத்திவேலூர் வட்டாரத்தில் வெற்றிலை விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்திவேலூர் வட்டாரத்தில் வெற்றிலை அதிகளவில் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. பறிப்பிற்கு பின், வெற்றிலையை பரமத்திவேலூர் நான்கு ரோடு தினசரி ஏலச்சந்தைக்கு விவசாயிகள் ஏலத்திற்கு கொண்டு வருகின்றனர். வெளியூர் மற்றும் உள்ளூர் வியாபாரிகள் ஏலம் எடுத்த பின் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கின்றனர். கடந்த வாரம் கற்பூரி வெற்றிலை முதல் ரகம் ஒரு கோட்டை(3000 வெற்றிலை) ரூ.3 ஆயிரத்திற்கும், 2வது ரகம் ரூ.2 ஆயிரத்திற்கும் ஏலம் போனது. அதே ேபால், வெள்ளை கொடி வெற்றிலை முதல் ரகம் ரூ.4 ஆயிரத்திற்கும், 2வது ரகம் ரூ.3 ஆயிரத்திற்கும் ஏலம் போனது. நேற்று நடந்த ஏலத்தில் கற்பூரி வெற்றிலை முதல் ரகம் ரூ.5 ஆயிரத்திற்கும், 2வது ரகம் ரூ.3 ஆயிரத்திற்கும் ஏலம் போனது. அதே போல் வெள்ளை கொடி வெற்றிலை முதல் ரகம் ரூ.5,500க்கும், 2வது ரகம் 3,500க்கும் ஏலம் போனது.

