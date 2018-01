மாநில அரசு நிதி ஒதுக்க கோரிக்கை முடங்கிப்போன வாலாஜா பிரம்பு தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கம்

வாலாஜா: மூலதனம் இல்லாமல் முடங்கியுள்ள வாலாஜா பிரம்பு தொழிலாளர் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு மாநில அரசு நிதி ஒதுக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வேலூர் மாவட்டம், வாலாஜாவில் கடந்த 1957ம் ஆண்டு பிரம்பு தொழிலாளர் குடிசை தொழில் கூட்டுறவு சங்கம் தொடங்கப்பட்டது. இதில் கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் அழகு சாதன பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் மையமாக இச்சங்கம் செயல்பட்டது. இதற்கான மூலப்பொருளான பிரம்பு அசாம், அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள், ஸ்ரீஹரிகோட்டா போன்ற இடங்களில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இத்தொழிலில் 500க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் தாங்கள் செய்த பிரம்பாலான ஊஞ்சல்கள், சோபாக்கள், நாற்காலிகள், டீபாய்கள், வீட்டு அலங்கார பொருட்கள் ஆகியவற்றை செய்து இந்த சங்கத்தில் கொடுத்து கூலியை பெற்று வருகிறார்கள். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி கர்நாடகா, வடகிழக்கு மாநிலங்களான மணிப்பூர், மேகாலயா உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பிரம்பாலான பொருட்கள் விற்பனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. மேலும், அதிகப்படியான ஆர்டர் இருந்தும் இவர்களால் மூலபொருளான பிரம்பை வாங்குவதற்கு போதுமான நிதி ஆதாரம் இல்லாததால் தொழில் செய்ய முடியாமல் அவதிபடுகிறார்கள். தற்போது இந்த கூட்டுறவு சங்கம் முடங்கி போய் உள்ளது. ஜீவ, மரண போராட்டத்தில் தத்தளிக்கும் இந்த கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு மாநில அரசு தேவையான நிதி ஒதுக்கி இச்சங்கத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இதன் மூலம் 300 பேரின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கபட்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: dinakaran

English summary

The budget allocated by the State Government’s request for a standstill pona wallajah cane workers co-operative society

Wallajah: without capital has paralyzed the State Government workers ‘ cooperatives wallajah rattan funds