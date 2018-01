அடுத்த 3 வாரத்தில் முதலீடு செய்தால் லாபம் நிச்சயம்..!

2018-19ஆம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் மற்றும் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் காலாண்டு முடிவுகளை எதிர்நோக்கி இந்திய பங்குச்சந்தையில் தற்போது அதிகளவிலான முதலீடு குவிந்த வருகிறது. திங்கட்கிழமை (22-01-2018) வர்த்தகத்தில் கூடச் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி குறியீடு அதிகளவிலான உயர்வைச் சந்தித்துப் புதிய உச்சத்தைப் பதிவு செய்தது.

ஆனால் ஜனவரி மாதத்தில் தொடர் விடுமுறைகள், லாப நோக்கத்திற்காக அன்னிய முதலீட்டாளர்கள் அதிகளவிலான பங்குகள் விற்பனை, ஜனவரி மாத ஆர்டர்கள் முடிவு ஆகியவற்றின் பாதிப்புகளை நாம் தடுக்க முடியாது.

இத்தகைய சூழ்நிலையில் அடித்த 3 வாரத்தில் நீங்கள் செய்யும் முதலீடு லாபகரமாக இருக்க 10 நிறுவனப் பங்குகளைச் சந்தை முன்னணி வல்லுனர்களின் கூறுவதன் அடிப்படையில் தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் தளம் பரிந்துரை செய்கிறது.

