இலகு ரக வர்த்தக வாகன உற்பத்தியில் அசோக் லேலண்ட் ரூ.400 கோடி முதலீடு

ஹிந்துஜா குழுமத்தைச் சேர்ந்த அசோக் லேலண்ட் நிறுவனம் இலகு ரக வாகன உற்பத்திக்காக ரூ.400 கோடியை முதலீடு செய்யவுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த நிறுவனத்தின் இலகு ரக வர்த்தக வாகனங்கள் பிரிவு தலைவர் நிதின் சேத்தி கூறியதாவது:

ஆறுமாதங்களுக்கு ஒரு முறை புதிய தயாரிப்புகளை தொடர்ந்து அறிமுகப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளோம். இதற்காக, புதிய ரக வர்த்தக வாகனங்கள் தயாரிப்புக்காக ரூ.400 கோடியை முதலீடு செய்யவுள்ளோம்.

மேலும், வர்த்தக வாகனங்கள் ஏற்றுமதியையும் தற்போதைய 5 சதவீதம் என்ற அளவில் உள்ளதை அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் 5 மடங்கு அதிகரித்து 25 சதவீதமாக உயர்த்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம்.

குறிப்பாக, ரஷியா, உக்ரைன், மற்றும் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவின் அநேக நாடுகளில் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கவுள்ளோம். இதற்காக, இடதுபக்க ஓட்டுநர் இருக்கை கொண்ட வாகனங்கள் நடப்பு ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

இலகு ரக வர்த்தக வாகன சந்தையில் அசோக் லேலண்ட் நிறுவனத்தின் பங்களிப்பு தற்போது 15 சதவீதமாக உள்ளது. இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளால் இதனை 20-30 சதவீதமாக அதிகரிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது என்றார் அவர்.



Source: dinamani

English summary

In the production of light commercial vehicles at a cost of RS. 400 crore investment in Ashok Leyland

Ashok Leyland from hinduja group, light vehicle production for RS. 400 crore has to invest