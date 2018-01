ஹேவல்ஸ் இந்தியா லாபம் 

நுகர்வோர் மின் சாதனங்கள் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் ஹேவல்ஸ் இந்தியா நிறுவனம் டிசம்பர் காலாண்டில் ரூ.194.36 கோடி லாபம் ஈட்டியது. கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே கால அளவில் லாபம் ரூ.152.97 கோடியாக இருந்தது.

வருவாய் ரூ.1,650.68 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து ரூ.1,993.53 கோடியானது. குறிப்பாக, ஸ்விட்ச்கியர் பிரிவு மூலமான வருவாய் ரூ.344 கோடியாகவும், கேபிள் பிரிவு வாயிலான வருவாய் ரூ.626 கோடியாகவும் இருந்தது என ஹேவல்ஸ் நிறுவனம் மும்பை பங்குச் சந்தைக்கு அளித்துள்ளஅறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

