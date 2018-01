ஆக்ஸிஸ் வங்கி லாபம் ரூ.726 கோடியாக அதிகரிப்பு

தனியார் துறையைச் சேர்ந்த ஆக்ஸிஸ் வங்கியின் லாபம் மூன்றாவது காலாண்டில் ரூ.726.44 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த வங்கி திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

ஆக்ஸிஸ் வங்கியின் மொத்த வருவாய் நடப்பு நிதி ஆண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் ரூ.14,314.6 கோடியாக இருந்தது. கடந்த நிதி ஆண்டின் இதே கால அளவில் ஈட்டிய ரூ.14,501.21 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது குறைவான அளவாகும்.

எதிர்பாராத இடர்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் தொகை ரூ.3,795.8 கோடியிலிருந்து சரிந்து ரூ.2,811.04 கோடியானது. இதன் காரணமாக, வங்கியின் நிகர லாபம் ரூ.597.57 கோடியிலிருந்து 25.34 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.726.44 கோடியானது. மொத்த வாராக் கடன் விகிதம் 5.22 சதவீதத்திலிருந்து அதிகரித்து 5.28 சதவீதமாகவும், நிகர வாராக் கடன் விகிதம் 2.18 சதவீதத்திலிருந்து உயர்ந்து 2.56 சதவீதமாகவும் இருந்தது.

அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்றாவது காலாண்டில் நாடு முழுவதும் கூடுதலாக 105 கிளைகள் திறக்கப்பட்டன. இதையடுத்து உள்நாட்டில் மொத்த கிளைகளின் எண்ணிக்கை 3,589-ஆக அதிகரித்துள்ளது என ஆக்ஸிஸ் வங்கி அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.



Source: dinamani

