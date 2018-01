நடப்பு ஆண்டில் இந்திய பொருளாதாரம் 7.4 சதவீத வளர்ச்சி காணும் என சர்வதேச நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.

ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டின் டாவோஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் உலகப் பொருளாதார மாநாட்டில் சர்வதேச நிதியம் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட உலக பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

2016-ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கை மற்றும் சரக்கு-சேவை வரி அமலால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி விகிதம் சுணக்கம் கண்டது. இதையடுத்து, கடந்த 2017-இல் வளர்ச்சி விகிம் 6.7 சதவீதமாக இருந்தது. தற்போது சூழல் மேம்பட்டுள்ள நிலையில், நடப்பு 2018-இல் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி 7.4 சதவீதமாகவும், 2019-இல் 7.8 சதவீதமாகவும் அதிகரிக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், சீனாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி நடப்பு ஆண்டில் 6.8 சதவீதமாக மட்டுமே இருக்கும் என சர்வதேச நிதியம் அந்த ஆய்வறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.



