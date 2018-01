‘கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டால் ‘விண்மீன்ட் அப்’ நிறுவனங்கள் வளரும்’

ஐதராபாத் : ‘‘ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­கான கட்­டுப்­பா­டு­கள் தளர்த்­தப்­பட்­டால், அவை செழித்து வள­ரும்,’’ என, இன்­போ­சிஸ் நிறு­வ­னத்­தின் முன்­னாள் தலைமை நிதி அதி­காரி, வி.பால­கி­ருஷ்­ணன் தெரி­வித்­துள்­ளார்.

அவர் மேலும் கூறி­ய­தா­வது: வலை­த­ளங்­களில் புது­மை­யான வர்த்­த­கம் புரி­யும் ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னங்­களை, 25 – 35 வய­து­டை­யோர் தான் அதி­கம் துவங்­கு­கின்­ற­னர். அத்­த­கை­யோர், பெரு நிறு­வ­னங்­க­ளுக்­கான, 30 – 40 சட்ட விதி­மு­றை­களை பின்­பற்­று­வது கடி­னம். அத­னால், ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு கட்­டுப்­பா­டு­களை தளர்த்த வேண்­டும். இத்­து­றை­யி­ன­ருக்கு, சர்­வ­தேச சந்தை வாய்ப்­பு­களை பயன்­ப­டுத்த தேவை­யான நிதி­யு­தவி, திறமை, ஆற்­றல் என, அனைத்­தும் உள்­ளது. இதை நல்­ல­வி­த­மாக பயன்­ப­டுத்­திக் கொள்­ளும் வகை­யில், மித­மான கட்­டுப்­பாட்டு சூழலை அமைத்து தர வேண்­டி­யது அவ­சி­யம்.

சமீ­பத்­தில், ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னங்­கள், திரட்­டும் முத­லீட்­டிற்கு வரி செலுத்­தக் கோரி, வரு­மான வரி துறை, ‘நோட்­டீஸ்’ அனுப்­பி­யுள்­ளது. இது போன்ற நட­வ­டிக்­கை­கள், ஸ்டார்ட் அப் நிறு­வ­னங்­களை துவக்­கு­வோ­ரின் ஆர்­வத்தை குறைத்­து­வி­டும். இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

