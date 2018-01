‘இந்தியாவின் சீர்திருத்தங்களை கூற பிரதமரை விட்டால் வேறு ஆளில்லை’

டாவோஸ் : ‘‘இந்­தி­யா­வில் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரும் எண்­ணற்ற சீர்­தி­ருத்த நட­வ­டிக்­கை­களை, சர்­வ­தேச பொரு­ளா­தார மாநாட்­டில் எடுத்­துக் கூற, பிர­த­மர் மோடி­யைத் தவிர பொருத்­த­மா­ன­வர் வேறு யாரும் இல்லை,’’ என, ஸ்பைஸ்­ஜெட் நிறு­வ­னத்­தின் தலைமை செயல் அதி­காரி, அஜய் சிங் தெரி­வித்­துள்­ளார்.

அவர், மேலும் கூறி­ய­தா­வது: சுவிட்­சர்­லாந்­தின், டாவோஸ் நக­ரில் நடை­பெ­றும் சர்­வ­தேச பொரு­ளா­தார மாநாட்­டில், 20 ஆண்­டு­க­ளுக்கு பின், இந்­திய பிர­த­மர் மோடி பங்­கேற்­கி­றார். இது, மிகப் பெரிய நிகழ்ச்­சி­யா­கும். ஜி.எஸ்.டி., உட்­பட, எண்­ணற்ற சீர்­தி­ருத்­தங்­கள் இந்­தி­யா­வில் நடை­பெற்­றுள்ளன.

வங்கி திவால் சட்­டம், அனைத்து துறை­களும், ‘டிஜிட்­டல்’ மயம் என, பல்­வேறு முன்­னேற்­றங்­கள் ஏற்­பட்­டுள்ளன. உலக வங்­கி­யின், சுல­ப­மாக தொழில் செய்­யும் நாடு­களின் வரி­சை­யில், இந்­தியா, 42வது இடத்­திற்கு முன்­னே­றி­யுள்­ளது. இத்­து­டன், அதிக இளை­ஞர்­க­ளு­டன், பிர­மாண்ட சந்தை வாய்ப்பு உள்ள, 130 கோடி மக்­களின் வளர்ச்சி கதை­யும் உள்­ளது. இதை­யெல்­லாம், இம்­மா­நாட்­டில் எடுத்­துக் கூற, மோடி­யைத் தவிர, பொருத்­த­மா­ன­வர் வேறு யாரும் இல்லை. இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

Source: dinamalar

English summary

‘ India’s Prime Minister said the reforms, if not the other person ‘

Davos: ‘ this has been the subject of a compromise to sell ya a number of attendant uniform renov, Dick hand Sir happening SL SL depends on the quality of the national economy