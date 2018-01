அனைவருக்குமான வளர்ச்சி குறியீடு: 62வது இடத்தை பிடித்தது இந்தியா

டாவோஸ் : ஏழை மற்­றும் நடுத்­தர மக்­கள் அனை­வ­ரை­யும் உள்­ள­டக்­கிய வளர்ச்­சியை கொண்ட வள­ரும் நாடு­களில், இந்­தியா, 62வது இடத்தை பிடித்­துள்­ளது.

ஐரோப்­பா­வில், பால்­டிக் நாடு­களில் ஒன்­றான, லிது­வே­னியா, முத­லி­டத்­தில் உள்­ளது. டாவோ­சில், சர்­வ­தேச பொரு­ளா­தார மாநாடு துவங்­கு­வ­தற்கு முன், அதன் ஆய்­வுப் பிரிவு, இந்த பட்­டி­யலை வெளி­யிட்­டுள்­ளது. மக்­களின் வாழ்க்கை தரம், ஸ்தி­ர­மான வாழ்க்கை சூழல், கடன் சுமையை அதி­க­ரிக்­கா­மல், வருங்­கால தலை­மு­றை­யி­னரை பாது­காத்­தல் ஆகிய அம்­சங்­களின் அடிப்­ப­டை­யில், ஒரு நாட்­டின், ‘அனை­வ­ருக்­கு­மான வளர்ச்சி குறி­யீடு’ தயா­ரிக்­கப்­ப­டு­கிறது. இதன்­படி, பொரு­ளா­தா­ரத்­தில் வளர்ச்சி கண்டு வரும், 79 நாடு­களில் ஆய்வு மேற்­கொள்­ளப்­ப­டு­கிறது.

வள­ரும் நாடு­க­ளுக்­கான இந்த பட்­டி­ய­லில், சீனா, 26வது இடத்­தி­லும், பாகிஸ்­தான், 47வது இடத்­தி­லும் உள்ளன. கடந்த ஆண்டு, இந்த பட்­டி­ய­லில், இந்­தியா, சீனா, பாகிஸ்­தான் ஆகி­யவை, முறையே, 60, 15 மற்­றும், 52வது இடங்­களில் இருந்­தன. முன்­னே­றிய நாடு­களில், அனைத்து மக்­களின் வாழ்­வா­தா­ரத்தை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தி­லும், சிறப்­பான வாழ்க்கை சூழல் அமைத்து தரு­வ­தி­லும், நார்வே தொடர்ந்து முத­லி­டத்­தில் உள்­ளது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

Source: dinamalar

