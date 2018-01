அக்., – மார்ச் வரையிலான காலத்தில் 7 சதவீதமாக ஜி.டி.பி.,உயர வாய்ப்பு

டாவோஸ் : ‘‘அனைத்து துறை­க­ளி­லும், வளர்ச்சி காணப்­ப­டு­வ­தால், நடப்பு நிதி­யாண்­டின், அக்., – மார்ச் வரை­யி­லான அரை­யாண்­டில், ‘ஜி.டி.பி.,’ எனப்­படும் மொத்த உள்­நாட்டு உற்­பத்தி, அர­சின் மதிப்­பீட்டை விட உயர்ந்து, 7 சத­வீ­தத்தை எட்­டும்,’’ என, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., வங்­கி­யின் நிர்­வாக இயக்­கு­னர், சந்தா கோச்­சார் நம்­பிக்கை தெரி­வித்­துள்­ளார்.

ஐரோப்­பிய நாடான சுவிட்­சர்­லாந்­தில், டாவோஸ் நக­ரில் சர்­வ­தேச பொரு­ளா­தார மாநாடு நடை­பெ­று­கிறது. இதில் பங்­கேற்க வந்த சந்தா கோச்­சார், செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் கூறி­ய­தா­வது: மத்­திய புள்­ளி­யி­யல் அலு­வ­ல­கம், நடப்பு 2017 – 18ம் நிதி­யாண்­டின் ஜி.டி.பி., 6.5 சத­வீ­த­மாக இருக்­கும் என, தெரி­வித்­துள்­ளது. ஏப்­ரல் – செப்­டம்­பர் வரை­யி­லான அரை­யாண்­டில், ஜி.டி.பி., 6 சத­வீ­த­மாக இருந்­தது. இது, அனைத்து துறை­களில் வளர்ச்­சிப் போக்கு காணப்­ப­டு­வ­தால், இரண்­டா­வது அரை­யாண்­டில், 7 சத­வீ­த­மாக உய­ரும் என, எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

அத­னால், நடப்பு நிதி­யாண்­டின் ஜி.டி.பி., புள்­ளி­யி­யல் அலு­வ­ல­கம் ஏற்­க­னவே மதிப்­பிட்ட, 6.5 சத­வீத வளர்ச்­சியை தாண்­டும் என, கூற­லாம். அனைத்து துறை­க­ளி­லும் முன்­னேற்­றம் காணப்­ப­டு­வ­தால், இது, சாத்­தி­ய­மா­கும். உதா­ர­ண­மாக, மக்­களின் நுகர்வு அதி­க­ரித்தி­ருப்­பதை, தொழில் உற்­பத்தி குறி­யீட்­டின் வளர்ச்­சி­யில் இருந்து அறிந்து கொள்­ள­லாம். தனி­ந­பர் கடன், உள்­நாட்டு பய­ணி­யர் போக்­கு­வ­ரத்து, இரு சக்­க­ரம் உள்­ளிட்ட அனைத்து வாகன விற்­பனை ஆகி­ய­வற்­றின் வளர்ச்சி அதி­க­ரித்­துள்­ளது. கடந்த சில மாதங்­க­ளாக, தயா­ரிப்பு துறை­யின் வளர்ச்­சி­யும் நன்கு உள்­ளது.

நாட்­டின் ஏற்­று­ம­தி­யும், கடந்த நிதி­யாண்டை விட, நடப்பு நிதி­யாண்­டில் அதி­க­ரித்­துள்­ளது. இந்­தி­யா­வின் அன்­னியசெலா­வணி கையி­ருப்பு, ஓராண்­டுக்­கும் மேலான இறக்­கு­ம­தியை சமா­ளிக்­கும் அள­விற்கு உயர்ந்­துள்­ளது. பொருட்­கள் வினி­யோ­கம் பர­வ­லாகி வரு­வ­தால், மக்­களின் தேவை உயர்ந்­துள்­ளது. நாட்­டின் ஒட்­டு­மொத்த வளர்ச்சி சூடு­பி­டித்­துள்­ளது என, நம்­பிக்­கை­யு­டன் கூற­லாம். கடந்த நான்கு ஆண்­டு­க­ளாக, மத்­திய அரசு, வளர்ச்சி ஒன்­றையே இலக்­காக கொண்டு, பொரு­ளா­தா­ரம், சமூ­கம், அரசு அமைப்­பு­கள் என, பல­மு­னை­களில் சீர்­தி­ருத்­தங்­களை மேற்­கொண்டு வரு­கிறது.

நீண்ட கால பயன்­களை கருதி எடுக்­கப்­பட்டு வரும் இத்­த­கைய நட­வ­டிக்­கை­கள், நாட்டை உய­ரிய வளர்ச்­சிப் பாதையை நோக்கி இட்­டுச் சென்று கொண்­டி­ருக்­கின்றன. இத்­த­கைய சீர்­தி­ருத்­தங்­கள், ஒழுங்­கு­மு­றை­யான பொரு­ளா­தா­ரத்தை உரு­வாக்கி வரு­வ­தில், முக்­கிய பங்கு வகிக்­கின்றன. இத­னால், உல­கில், மிக வேக­மான பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சியை காணும் நாடு என்ற வலி­மையை, இந்­தியா பெறும்.

தொழில் துறை வளர்ச்சி:

நாட்­டின் தொழில் துறை உற்­பத்தி, 17 மாதங்­களில் இல்­லாத வகை­யில், 2017, நவம்­ப­ரில், 8.4 சத­வீ­த­மாக உயர்ந்­துள்­ளது. தயா­ரிப்பு துறை உற்­பத்தி, 10.2 சத­வீ­த­மாக வளர்ச்சி கண்­டுள்­ளது. பொறி­யி­யல் சாத­னங்­கள், நுகர்­வோர் சாத­னங்­கள், சுரங்­கம், மின்­சா­ரம் ஆகிய துறை­களும், உற்­பத்­தி­யில் வளர்ச்சி கண்­டுள்ளன.

