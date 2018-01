‘ஏழைகளின் வங்கி கணக்கிற்கு அபராதம் விதிப்பதில்லை’

ஐதராபாத் : ‘‘வங்­கிக் கணக்­கில், குறைந்­த­பட்ச இருப்பை பரா­ம­ரிக்­கா­மல் உள்ள ஏழை­க­ளுக்கு, வங்­கி­கள் அப­ரா­தம் விதிப்­ப­தில்லை,’’ என, ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்­தி­யா­வின் முன்­னாள் தலை­வர், அருந்­ததி பட்­டாச்­சார்யா தெரி­வித்து உள்­ளார்.

அவர் கூறி­ய­தா­வது: பிர­த­ம­ரின், ‘ஜன்­தன் யோஜனா’ திட்­டத்­தில், வங்­கிக் கணக்கு துவக்கி உள்­ளோ­ருக்கு, குறைந்­த­பட்ச இருப்பை பரா­ம­ரிக்­கா­மல் உள்­ள­தற்கு, எந்­த­வித அப­ரா­த­மும் விதிக்­கப்­ப­டு­வ­தில்லை. அவர்­க­ளுக்கு, மாதாந்­திர சரா­சரி இருப்பை பரா­ம­ரிப்­ப­தில் இருந்து, விலக்கு அளிக்­கப்­பட்டு உள்­ளது.

எஸ்.பி.ஐ.,யில், பி.எஸ்.பி.டி., எனப்­படும், அடிப்­படை சேமிப்பு கணக்கு, ஏழை­க­ளுக்­கா­கவே உள்­ளது. இக்­க­ணக்­கில், எவ்­வி­த­மான கட்­ட­ண­மும் வசூ­லிக்­கப்­ப­டு­வ­தில்லை. ஒரு வாடிக்­கை­யா­ளர், தனக்கு அனைத்து வச­தி­களும் உள்ள, முழு­மை­யான சேமிப்பு கணக்கு தேவை­ இல்லை எனக் கரு­தி­னால், அவர், பி.எஸ்.பி.டி., கணக்­கிற்கு மாற­லாம்.

வங்­கிக் கணக்­கில், குறைந்­த­பட்ச இருப்பை பரா­ம­ரிக்­காத ஏழை­க­ளுக்கு, வங்­கி­கள் அப­ரா­தம் விதிப்­ப­தாக கூறப்­ப­டு­வ­தில் உண்­மை­யில்லை. இது, ஊட­கங்­கள் கிளப்பி விடும் தேவை­யற்ற சர்ச்சை. இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

English summary

To the bank account of the poor ‘ is not ‘ fines

