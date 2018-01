‘பெண்களை முன்னேற்றினால் இந்தியா வளர்ச்சி அதிகரிக்கும்’

டாவோஸ் : ‘‘பாலின பாகு­பாட்டை அகற்றி, சமூ­கத்­தி­லும், பணி­க­ளி­லும், பெண்­கள் முன்­னேற்­றத்­தில் தீவிர கவ­னம் செலுத்­தி­னால், இந்­தி­யா­வின் பொரு­ளா­தா­ரம் மேலும் வளர்ச்சி அடை­யும்,’’ என, பன்­னாட்டு நிதி­யத்­தின் தலை­வர், கிறிஸ்­டின் லகார்டே கூறி­யுள்­ளார்.

அவர், டாவோஸ் நக­ரில், உலக பொரு­ளா­தார கூட்­ட­மைப்பு மாநாட்­டில் பேசி­ய­தா­வது: இந்­தியா, நிதிச் சேவை துறை­யில் செய்து வரும் சீர்­தி­ருத்­தங்­களை தொடர வேண்­டும். அத்­து­டன், நாட்­டின் பொரு­ளா­தா­ரத்தை பர­வ­லாக்­க­வும், அதில், பெண்­களின் பங்­க­ளிப்பை அதி­க­ரிக்­க­வும், விரைந்து நட­வ­டிக்கை எடுக்க வேண்­டும். பணி­களில், ஆண்­க­ளுக்கு இணை­யான அள­விற்கு, பெண்­களின் பங்­க­ளிப்பு உயர்த்­தப்­பட்­டால், இந்­தி­யா­வின் பொரு­ளா­தார வளர்ச்சி விகி­தத்­தில், 27 சத­வீ­தம் உய­ரும் என, பன்­னாட்டு நிதி­யத்­தின் ஆய்­வில் தெரிய வந்­துள்­ளது.

கிரா­மப்­பு­றங்­களில், பெண்­கள் மீதான பாகு­பாடு அதி­க­மாக உள்­ளது. உட­ன­டி­யாக, இப்­பி­ரச்­னைக்கு தீர்வு காண வேண்­டும். உல­கில், வேக­மாக வளர்ச்சி கண்டு வரும் நாடு­களில் ஒன்­றாக, இந்­தியா உள்­ளது. நடப்­பாண்டு, இந்­தி­யா­வின் பொரு­ளா­தார வளர்ச்சி, 7.4 சத­வீ­தம்; ௨௦௧௯ல், 7.8 சத­வீ­த­மாக இருக்­கும். இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

Source: dinamalar

