இந்தியாவும், வர்த்தகமும் பிரிக்க முடியாதவை: பிரதமர் மோடி

டாவோஸ் : ‘‘சர்­வ­தேச நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு, இந்­தி­யா­வில், ஏரா­ள­மான வர்த்­தக வாய்ப்­பு­கள் காத்­தி­ருக்­கின்றன,’’ என, பிர­த­மர் நரேந்திர மோடி தெரி­வித்து உள்­ளார்.

அவர், சுவிட்­சர்­லாந்தின், டாவோஸ் நக­ரில், சர்­வ­தேச தொழி­ல­தி­பர்­க­ளுக்கு விருந்து கொடுத்­தார். இதில், ஏர்­பஸ் குழும தலைமை செயல் அதி­காரி, டிர்க் ஹோக், ஹிட்­டாச்சி குழும தலை­வர், ஹிரோகி நகா­நிஷி உள்­ளிட்ட, பன்­னாட்டு குழு­மங்­க­ளைச் சேர்ந்த, 40 பேரும், இந்­தி­யா­வின் முன்­னணி தொழி­ல­தி­பர்­கள், 20 பேரும் பங்­கேற்­ற­னர்.

இது குறித்து, வெளி விவ­கா­ரங்­கள் அமைச்­ச­கத்­தின் செய்­தித் தொடர்­பா­ளர், ரவீஷ் குமார் கூறி­ய­தா­வது: விருந்து நிகழ்ச்­சி­யில், ‘இந்­தியா என்­றால் வர்த்­த­கம்’ என்ற தலைப்­பில், பிர­த­மர் மோடி உரை­யாற்­றி­னார். அப்­போது அவர், இந்­தி­யா­வில் உள்ள வள­மான வர்த்­தக வாய்ப்­பு­க­ளை­யும், சுல­ப­மாக தொழில் துவங்­கு­வ­தற்­கான சூழ­லை­யும் எடுத்­துக் கூறி, தாரா­ள­மாக முத­லீடு செய்ய வரு­மாறு, பன்­னாட்டு தொழில் அதி­பர்­களை கேட்­டுக் கொண்­டார்.

மத்­திய அரசு, பல்­வேறு துறை­களில் மேற்­கொண்டு வரும் சீர்­தி­ருத்­தங்­க­ளை­யும் பட்­டி­ய­லிட்­டார். பன்­னாட்டு நிறு­வ­னங்­களை ஈர்க்­கும் நோக்­கில், அன்­னிய நேரடி முத­லீட்டு விதி­மு­றை­கள் மேலும் தளர்த்­தப்­பட்டு உள்­ள­தை­யும், அவர் சுட்­டிக்­காட்­டி­னார். இந்­தியா என்­றாலே, அங்­குள்ள எண்­ணற்ற வர்த்­தக வாய்ப்­பு­கள் தான், உல­கி­ன­ரின் கவ­னத்­திற்கு வரும்; இந்­தி­யா­வை­யும், வர்த்­த­கத்­தை­யும் பிரித்­துப் பார்க்க முடி­யாது என்­றும், அவர் பெரு­மி­தத்­து­டன் தெரி­வித்­தார்.

இந்­நி­கழ்ச்­சியை தொடர்ந்து, பிர­த­மர் மோடி, சுவிட்­சர்­லாந்து அதி­பர், அலைன் பெர்­சட்டை சந்­தித்து பேசி­னார். அப்­போது, இந்­தியா – சுவிஸ் பரஸ்­பர வர்த்­த­கத்தை உயர்த்­து­வது குறித்து, இரு­வ­ரும் ஆக்­க­பூர்­வ­மான சிந்­த­னை­களை பகிர்ந்து கொண்­ட­னர். இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

Source: dinamalar

English summary

India, trade and cannot be separated: Prime Minister MODI

