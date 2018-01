பாரத் டைனமிக்ஸ்: பங்கு வெளியீட்டிற்கு வருகிறது

புதுடில்லி : பொதுத் துறை­யைச் சேர்ந்த, பாரத் டைன­மிக்ஸ் நிறு­வ­னம், 1970ல் துவங்­கப்­பட்­டது. ஏவு­கணை, ராணுவ தள­வா­டங்­கள் ஆகி­ய­வற்­றின் தயா­ரிப்­பில் ஈடு­படும் இந்­நி­று­வ­னம், பங்கு வெளி­யீட்­டில் கள­மி­றங்க உள்­ளது. இதற்­கான ஆவ­ணங்­களை, பங்­குச் சந்தை கட்­டுப்­பாட்டு அமைப்­பான, ‘செபி’யிடம் தாக்­கல் செய்­துள்­ளது.

கடந்த நிதி­யாண்­டில், இந்­நி­று­வ­னம் நிகர லாப­மாக, 2,212 கோடி ரூபாய் ஈட்­டி­யி­ருந்­தது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது. இந்­நி­று­வ­னத்­தை­யும் சேர்த்து, ஒரு மாதத்­திற்­குள், பங்கு வெளி­யீட்­டிற்கு அனு­மதி கோரி, ‘செபி’யிடம், பொதுத் துறை­யைச் சேர்ந்த நான்கு நிறு­வ­னங்­கள் விண்­ணப்­பித்து உள்ளன.

ஏற்­க­னவே, பொதுத் துறை­யைச் சேர்ந்த, மிஷ்ர தத்து நிகாம், ரைட்ஸ், இரிடா ஆகிய மூன்று நிறு­வ­னங்­கள், பங்கு வெளி­யீட்­டில் கள­மி­றங்க, ‘செபி’யிடம் அனு­மதி கோரி உள்ளன. நடப்பு நிதி­யாண்டு இறு­திக்­குள், இந்த நான்கு நிறு­வ­னங்­களின் பங்கு வெளி­யீடு நடை­பெ­றும் என, எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

Source: dinamalar

English summary

Bharat Dynamics: the stock is for output

New Delhi: two boys, public sector Bharat mix weigh station in 1970, producer Cup SL Bhat. Bolt, commanded military base being deena