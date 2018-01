பெட்ரோல் விலை கிடுகிடு உயர்வு டெல்லியில் ரூ.73, மும்பையில் ரூ.80 : டீசலும் தொடர்ந்து உச்சம்

புதுடெல்லி : பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு எகிறிக்கொண்டிருக்கிறது. டெல்லியில் ரூ.72ஐ தாண்டியது. சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் கச்சா எண்ணெய் விலைக்கு ஏற்ப, பெட்ரோல், டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயம் செய்கின்றன. முன்பு மாதத்திற்கு 2 முறை விலை மாற்றம் செய்யப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் இருந்து தினசரி விலை நிர்ணயத்தை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அமல்படுத்தி வருகின்றன. பைசா கணக்கில் விலை மாற்றம் இருப்பதால் விலை உயர்வு கண்கூடாக தெரிவதில்லை. கடந்த ஆண்டு இறுதியில் டிசம்பர் 14ம் தேதி வரை தொடர்ந்து விலை குறைந்து வந்தது. இதன்பிறகு பெட்ரோல் டீசல் விலை ஓசைப்படாமல் உயர்ந்து வருகிறது. பாஜ அரசு 2014ம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உச்ச அளவை எட்டியுள்ளது. 2014 மார்ச் மாதத்துக்கு பிறகு டெல்லியில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.72.38ஐ எட்டியது. இதுபோல் டீசல் விலை டெல்லியில் ரூ.63.20, சென்னையில் ரூ.66.64, கொல்கத்தாவில் ரூ.65.86, மும்பையில் ரூ.67.30க்கு நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை குறைக்க கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் பெட்ரோல் விலை ரூ.70.88ஆகவும், டீசல் விலை ரூ.59.14ஆகவும் இருந்தபோது லிட்டருக்கு 2 ரூபாய் குறைக்கப்பட்டது. இதனால் பெட்ரோல் விலை ரூ.68.38ஆகவும், டீசல் ரூ.56.89 ஆகவும் குறைந்தது. தற்போது அதையும் மீறி பெட்ரோல், டீசல் விலை உச்சத்துக்கு சென்றதால், மீண்டும் கலால் வரியை குறைக்க வேண்டும் என எண்ணெய் அமைச்சகம் நிதியமைச்சகத்திடம் வலியுறுத்தி பரிந்துரை அனுப்பியுள்ளது. ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.85 ரூபாயை எட்டுமா? பெட்ரோல் விலை கடந்த ஜூன் மாதத்தில் தினசரி விலை நிர்ணயம் வந்த பிறகு, துவக்கத்தில் படிப்படியாக குறைந்து மூன்று வாரத்தில் ஏறக்குறைய 3 ரூபாய் குறைந்து ரூ.65.46க்கு விற்கப்பட்டது. பின்னர் மீண்டும் அதிகரிக்க துவங்கி ஆகஸ்ட் மத்தியில் ரூ.70ஐ தாண்டியது. அதன்பிறகு டிசம்பர் 14 வரை பெரிய மாற்றமின்றி ரூ.72க்கள் நீடித்தது. தற்போது கிடுகிடுவென உயர்ந்து நேற்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.75.06க்கு விற்கப்பட்டது. அதாவது 6 மாதத்தில் 10 ரூபாய் அதிகரித்து விட்டது. மும்பையில் ஒரு லிட்டர் ரூ.80ஆகி விட்டது. சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்து வருவதால் அடுத்த 6 மாதத்தில் பெட்ரோல் சென்னையில் ரூ.85ஐயும், மும்பையில் ரூ.90ஐயும் எட்டும் அபாயம் உள்ளது. இதுபோல் டீசல் விலையும் ஜூன் மத்தியில் லிட்டர் ரூ.56 ஆக இருந்தது, தற்போது 10 ரூபாய் உயர்ந்து 66 ஐ தாண்டி விட்டது. இதுவும் அடுத்த 6 மாதத்தல் விலை உயரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டீசல் விலையும் தொடர்ந்து அதிகரித்தால் விலை வாசியும் கடுமையாக அதிகரிக்கும், சரக்கு போக்குவரத்து கட்டணங்கள் உயரும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: dinakaran

English summary

Petrol price soars in Delhi, Mumbai, RS RS.73 RS. 80: diesel will continue to peak

New Delhi: petrol, diesel prices spiked following ever. To give a sum of 72 in Delhi