முதலீட்டிற்கு ஏற்ற நாடுகளின் பட்டியலில் 5வது இடத்துக்கு இந்தியா முன்னேற்றம்

டாவோஸ் : சைபர் பாது­காப்பு, பரு­வ­நிலை மாற்­றம் போன்ற பிரச்­னை­க­ளை­யும் மீறி, முத­லீ­டு­களை ஈர்க்­கும் நாடு­களின் பட்­டி­ய­லில், இந்­தியா, ஜப்­பானை விஞ்சி, 5வது இடத்­திற்கு முன்­னேறி உள்­ளது.

பிரைஸ் வாட்­டர் ஹவுஸ் கூப்­பர் நிறு­வ­னம், ஆண்­டு­தோ­றும், சர்­வ­தேச நிறு­வ­னங்­களின் தலைமை செயல் அதி­கா­ரி­கள் தெரி­விக்­கும் கருத்­துக்­களின் அடிப்­ப­டை­யில், முத­லீட்­டிற்கு உகந்த நாடு­களின் பட்­டி­யலை வெளி­யி­டு­கிறது. இதன்­படி, இந்­தாண்­டுக்­கான பட்­டி­யல், சுவிஸ் நாட்­டின், டாவோஸ் நக­ரில்,உலக பொரு­ளா­தார மாநாட்­டில் வெளி­யி­டப்­பட்­டது.

இந்த பட்­டி­ய­லில், சர்­வ­தேச நிறு­வ­னங்­களின் தலைமை செயல் அதி­கா­ரி­களில், 46 சத­வீ­தம் பேரின் ஆத­ர­வு­டன், அமெ­ரிக்கா முத­லி­டத்தை பிடித்­துள்­ளது. 33 சத­வீ­தம் பேர் ஆத­ர­வு­டன், சீனா இரண்­டா­வது இடத்­தை­யும், ஜெர்­மனி, 20 சத­வீத ஆத­ர­வு­டன், மூன்­றா­வது இடத்­தை­யும் பிடித்­துள்ளன. பிரிட்­டன், 15 சத­வீ­தம் பேரின் ஆத­ர­வு­டன், நான்­கா­வது இடத்தை பிடித்­துள்­ளது. ஐந்­தா­வது இடத்­திற்கு முன்­னேறி உள்ள இந்­தி­யா­வுக்கு, 9 சத­வீ­தத்­தி­ன­ரின் ஆத­ரவு கிட்­டி­யுள்­ளது. கடந்த ஆண்டு, இந்­தியா, 6வது இடத்­தி­லும், ஜப்­பான், 5வது இடத்­தி­லும் இருந்­தன.

இது குறித்து, பிரைஸ் வாட்­டர் ஹவுஸ் கூப்­பர்இந்­தியா நிறு­வ­னத்­தின் தலை­வர், ஷியா­மல் முகர்ஜி கூறி­ய­தா­வது: உறு­தி­யான கட்­ட­மைப்பை ஏற்­ப­டுத்­தக் கூடிய சீர்­தி­ருத்­தங்­க­ளால், ஓராண்­டாக, இந்­தி­யா­வின் செயல்­பாடு மேம்­பட்டு உள்­ளது. ஆய்­வில் பங்­கேற்ற, பெரும்­பான்­மை­யான தலைமை செயல் அதி­கா­ரி­கள், தங்­கள் நிறு­வ­னத்­தின் வளர்ச்சி குறித்து, மிகுந்த நம்­பிக்கை தெரி­வித்து உள்­ள­னர். அடிப்­படை கட்­ட­மைப்பு வசதி, தயா­ரிப்பு மற்­றும் திறன் வளர்ப்பு போன்ற பிரி­வு­களில் உள்ள பிரச்­னை­க­ளுக்கு, தீர்வு காணும் நட­வ­டிக்­கை­களை, மத்­திய அரசு எடுத்­துள்­ளது.

அதே சம­யம், ‘சைபர் கிரைம்’ எனப்­படும், கணினி சார்ந்த மோசடி, பரு­வ­நிலை மாற்­றம் போன்ற புதிய அச்­சு­றுத்­தல்­கள் உள்­ள­தாக, ஆய்­வில் பங்­கேற்­றோ­ரில், 40 சத­வீ­தம் பேர் கூறி­யுள்­ள­னர். பயங்­க­ர­வாத செயல்­கள் குறித்து, 41 சத­வீ­தம் பேர் கவலை தெரி­வித்து உள்­ள­னர். திற­மை­யான வல்­லு­னர்­களின் பற்­றாக்­குறை மற்­றும் ஜன­ரஞ்­சக செயல் திட்­டங்­களின் தாக்­கம் குறித்த கவலை உள்­ள­தாக, முறையே, 38 சத­வீ­தம் மற்­றும், 35 சத­வீ­தம் பேர் கூறி­யுள்­ள­னர். அதிக கட்­டுப்­பா­டு­கள் தான், 42 சத­வீத தலைமை செயல் அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு, பிர­தான கவ­லை­யாக உள்­ளது. 36 சத­வீ­தம் பேருக்கு, வரி விகித உயர்வு பிரச்­னை­யாக உள்­ளது. இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

முக்கிய தலைவலி:

ஆசிய பசி­பிக் மற்­றும் மேற்கு ஐரோப்­பிய நாடு­களின் வர்த்­த­கத்­தில், முக்­கிய ஐந்து அச்­சு­றுத்­தல்­களில், பரு­வ­நிலை மாற்­ற­மும், சுற்­றுச்­சூ­ழல் பாதிப்­பும் இடம் பிடித்­துள்ளன. குறிப்­பாக, எரி­சக்தி, பொறி­யி­யல், கட்­டு­மா­னம், போக்­கு­வ­ரத்து மற்­றும் சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்து துறை­க­ளைச் சேர்ந்த நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு, இப்­பி­ரச்னை முக்­கிய தலை­வ­லி­யாக உள்­ளது.

-பிரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் கூப்பர் ஆய்வறிக்கை

Source: dinamalar

List of countries for investments in India for the fifth place and progress

