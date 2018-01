பிபி, ஆஸ்துமா மருந்துகளுக்கு விலை உச்சவரம்பு

புதுடெல்லி: 5 மருந்துகளுக்கான விலை உச்சவரம்பை தேசிய மருந்து விலை கட்டுப்பாட்டு ஆணையம் நிர்ணயம் செய்துள்ளது. தேசிய மருந்து விலை கட்டுப்பாட்டு விதியின்கீழ் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ரத்தக்கொதிப்பு (பிபி), ஆஸ்துமா, இதய நோய் சிகிச்சை, பேக்டீரியா தொற்று தடுப்பு மருந்துகள் இதில் அடங்கும். இவற்றை நிர்ணயித்த விலைக்கு மேல் விற்கும் நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதிக விலைக்கு விற்றால் அரசுக்கு வித்தியாச விலையை திரும்ப செலுத்த வேண்டி வரும் விலை நிர்ணய ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது.

