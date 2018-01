விமான பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு

புதுடெல்லி: விமான பயணிகள் எண்ணிக்கை கடந்த 6 ஆண்டுகளில் 2 மடங்காக அதிகரித்துள்ளது என சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 2017ம் ஆண்டில் விமான பயணிகள் எண்ணிக்கை 11.71 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. 2011ம் ஆண்டில் இது 5.98 கோடியாக இருந்தது. 2016ல் இது 9.9 கோடியாக இருந்தது. இதுபோல் விமான சேவை எண்ணிக்கையும் உயர்ந்துள்ளது. 2011ம் ஆண்டில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 67 விமானங்கள் புறப்பட்ட நிலையில் கடந்த ஆண்டில் இது 100 விமானங்கள் என்ற எண்ணிக்கையை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் இயக்கப்பட்ட விமானங்களில் 86 சதவீத விமானங்கள் முழு பயணிகள் எண்ணிக்கையுடன் இயங்கியுள்ளன. விமான சேவை எண்ணிக்கையும் அபரிமிதமாக அதிகரித்துள்ளது என சிவில் விமான போக்குவரத்து கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

