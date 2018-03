வேளாண் துறை பரிந்துரைப்படி யூரியா மூட்டையின் எடை 45 கிலோவாக குறைப்பு : அதிகாரிகள் தகவல்

வேலூர்: வேளாண் துறை பரிந்துரையின்படி யூரியா மூட்டை மொத்த எடையில் 5 கிலோ குறைக்கப்பட்டு 45 கிலோவாக விற்பனை செய்யப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இந்தியா முழுவதும் விவசாயிகளுக்கு விதை, உரம் உட்பட விவசாய இடுபொருட்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது. உரங்கள் விற்பனையில் முறைகேடுகளை தடுக்கும் வகையில் பயோ மெட்ரிக் முறையில் உர விற்பனையை கடந்த ஜனவரி 1ம் தேதி அமல்படுத்தப்பட்டது. அதேபோல், தற்போது யூரியா பயன்பாட்டை படிப்படியாக குறைக்கவும், எதிர்காலத்தில் ரசாயன உரங்களின் ஒட்டுமொத்த பயன்பாட்டை நிறுத்தி இயற்கை உரங்கள் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கவும் மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அதற்கேற்ப வேளாண் அதிகாரிகளின் பரிந்துரைப்படி யூரியாவை பயன்படுத்தவும், தற்போது யூரியா மூட்டையின் மொத்த எடையில் 5 கிலோ குறைக்கப்பட்டு 45 கிலோ கொண்ட மூட்டையாக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி, 50 கிலோ கொண்ட யூரியா மூட்டை ரூ.295க்கு விற்கப்பட்டது. தற்போது 45 கிலோ மூட்டை ரூ.266.50 என விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இனி அனைத்து நிறுவன யூரியா மூட்டைகளும் 45 கிலோவாகவே விற்பனை செய்யப்படும். அதன்படி வேலூர் மாவட்டத்திற்கு 45 கிலோ எடை கொண்ட 680 டன் யூரியா மூட்டைகள் விற்பனைக்கு வந்துள்ளதாக வேளாண் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

Source: dinakaran

