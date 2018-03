கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவினம் 25% அதிகரிப்பு

இந்தியாவின் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவினம் நடப்பு நிதி ஆண்டில் 25 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

இதுகுறித்து மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

கடந்த 2016-17-ஆம் நிதி ஆண்டில் 21.39 கோடி டன் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. இதற்காக, ரூ.4.7 லட்சம் கோடி (7,019 கோடி டாலர்) செலவிடப்பட்டது. இந்த நிலையில், நடப்பு நிதி ஆண்டில் கச்சா எண்ணெய்க்கான தேவை கணிசமான அளவில் அதிகரித்துள்ளது. இதையடுத்து, நடப்பு நிதி ஆண்டில் 21.91 கோடி டன் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியாகியுள்ளது. சர்வதேச சந்தையில் இதன் விலை உயர்ந்துள்ளதால் மத்திய அரசு, அதன் இறக்குமதிக்காக ரூ.5.65 லட்சம் கோடியை (8,772 கோடி டாலர்) செலவிட்டுள்ளது.

கடந்த நிதி ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது நடப்பு நிதி ஆண்டில் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதிக்காக செலவிட்ட தொகை 25 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது.

உள்நாட்டில் மொத்த கச்சா எண்ணெய் தேவையில் 80 சதவீதம் இறக்குமதி வாயிலாகவே பூர்த்தி செய்து கொள்ளப்படுகிறது.

ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விலை கடந்த 2015-16-இல் 46.17 டாலராகவும், 2016-17-இல் 47.56 டாலராகவும் உயர்ந்தது. இது நடப்பு நிதி ஆண்டில் சராசரியாக 55.74 டாலராக அதிகரித்துள்ளது.

நடப்பு நிதி ஆண்டின் ஏப்ரல்-பிப்ரவரி வரையில் உள்நாட்டில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தி 3.26 கோடி டன்னாக குறைந்துள்ளது. இது 2016-17-இல் 3.60 கோடி டன்னாகவும், 2015-16-இல் 3.69 கோடி டன்னாகவும் காணப்பட்டது என பெட்ரோலிய அமைச்சகம் அதன் புள்ளிவிவரத்தில் தெரிவித்துள்ளது.



The increase in crude oil import costs by 25%

India's crude oil import costs during the current financial year has increased by 25 per cent.