‘தற்போதைய நெருக்கடியை பயன்படுத்தி வங்கிகளை தனியார்மயமாக்கி விடலாம்’

ஐத­ரா­பாத் : தற்­போது, இந்­திய வங்­கித் துறை­யில் ஏற்­பட்­டுள்ள நெருக்­க­டி­யான நிலையை வாய்ப்­பா­கப் பயன்­ப­டுத்தி, பொதுத் துறை வங்­கி­களை தனி­யார்­ம­ய­மாக்­க­லாம் என, தொழில் மற்­றும் வர்த்­தக கூட்­ட­மைப்­பான, அசோ­செம் யோசனை தெரி­வித்­துள்­ளது.

அப்­படி தனி­யார்­ம­ய­மாக்­கும் போது, அனைத்து தரப்பு ஒப்­பு­தல்­க­ளு­டன் அதை நிறை­வேற்ற முனைய வேண்­டும் என­வும், அசோ­செம் தெரி­வித்­துள்­ளது. மேலும் இது குறித்து, இவ்­வ­மைப்­பின் பொதுச் செய­லர், டி.எஸ்.ராவத், செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் கூறி­ய­தா­வது:

முதற்­கட்­ட­மாக பொதுத்­துறை வங்­கி­களில், அர­சுக்கு இருக்­கும், 80 சத­வீ­தப் பங்­கு­களை, 50 சத­வீ­தத்­துக்­கும் கீழாக குறைத்­துக் கொள்ள வேண்­டும். அர­சின் பங்­கா­னது, 50 சத­வீ­தத்­துக்கு கீழே வந்த அடுத்த நிமி­டத்­தில், வங்­கி­கள், சி.வி.சி., – சி.பி.ஐ., – சி.ஏ.ஜி., போன்­ற­வற்­றின் பிடி­களில் இருந்து வெளி­யே­றும். வங்­கி­களின் உயர்­மட்ட நிர்­வா­கி­க­ளுக்கு, அதிக சுயாட்­சி­யை­யும் நம்­பிக்­கை­யை­யும் கொடுக்­கும். அவர்­கள் எந்­த­வித பய­மும் இன்றி, கடன்­களை வழங்­கு­வ­தில் முடி­வெ­டுப்­பர்.

இன்­னொரு பக்­கம், நிர்­வாக குழு மேலும் சிறப்­பாக இயங்­கும். செயல்­சாரா இயக்­கு­னர்­கள் அதிக சுதந்­தி­ரத்­து­டன் செயல்­ப­டு­வர். முடி­வு­களை எடுக்க அவர்­கள் நிதி­ய­மைச்­ச­கத்தை எதிர்­பார்க்க வேண்­டி­ய­தி­ருக்­காது. ரிசர்வ் வங்கி அத­ன­ள­வி­லான ஒழுங்­கு­மு­றை­களை இன்­னும் சிறப்­பாக கவ­னித்­துக் கொள்­ளும். இருப்­பி­னும், வங்­கி­களை தனி­யார்­ம­ய­மாக்­கும் முயற்­சி­யில் கடு­மை­யாக நடந்து கொள்­ளா­மல், அர­சி­யல் தலை­வர்­களின் ஒப்­பு­த­லு­ட­னும் செய­லாற்ற வேண்­டும். தனி­யார் மய­மா­வ­தால் கடன் வழங்­கு­வது குறித்த விதி­மு­றை­கள் நீர்த்­து­வி­டும் என, யாரும் எண்­ணும்­ப­டி­யாக செய்­து­வி­டக் கூடாது. இவ்­வாறு அவர் தெரி­வித்­தார்.

Using the current crisis, banks ‘ privatise ‘

