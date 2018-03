உணவு தொழிலை வகைப்படுத்த புதிய முறை

புது­டில்லி : உண­வுத் தொழி­லில் ஈடு­பட்டு வரும் நிறு­வ­னங்­களின் வகையை, சரக்கு மற்­றும் சேவை வரிக்கு ஏற்ப, மாற்றி அமைக்­கப்­பட இருப்­ப­தாக, உணவு மற்­றும் பாது­காப்பு தர ஆணை­யம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

இது தொடர்­பாக, செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் உணவு மற்­றும் பாது­காப்பு தர ஆணை­யத்­தின் தலைமை செயல் அதி­காரி, பவன் குமார் அகர்­வால் கூறி­ய­தா­வது:உண­வுத் தொழில் நடத்­து­வ­தற்கு பெற வேண்­டிய உரி­மம் மற்­றும் பதி­வு­களை மாற்றி அமைத்து வரு­கி­றோம். இதில், ஜி.எஸ்.டி., மற்­றும் மிகச் சிறு, சிறு மற்­றும் குறுந்­தொ­ழில்­களின் வரை­மு­றை­க­ளுக்கு ஏற்ப, பல்­வேறு வித­மாக உண­வுத் தொழில்­களை வகைப்­ப­டுத்த இருக்­கி­றோம்.

மின்னனு முறை:

இதன்­படி, தற்­போ­துள்ள, 17 உண­வுத் தொழில் வகை­கள், 8 ஆகக் குறைக்­கப்­படும். உதா­ர­ண­மாக, தற்­போது ஆண்டு விற்­று­மு­தல், 12 லட்­சம் ரூபாய் வரை­யுள்ள உண­வுத் தொழில் பிரிவு, 20 லட்­சம் ரூபாய் பிரி­வுக்கு மாற்­றி­ய­மைக்­கப்­படும். அதோடு, உண­வுத் தொழி­லில் ஈடு­படும் நிறு­வ­னங்­கள், முறை­யான பாது­காப்பு நெறி­மு­றை­க­ளைப் பின்­பற்­று­கின்­ற­னவா என்­ப­தைக் கண்­கா­ணிக்க உள்­ளோம். இதற்கு தேவை­யான மின்­னணு முறையை, ஆணை­யம் உரு­வாக்கி வரு­கிறது. அடுத்த, 23 மாதங்­களில் இந்த முறை பயன்­பாட்­டுக்கு தயா­ரா­கி­வி­டும்.

புதிய உண­வுப் பொருட்­கள் தயா­ரிப்­புக்கு உரி­மம் கோரும்­போது, அந்­தந்த நிறு­வ­னங்­களின் முந்­தைய சிறப்­பான செயல்­பா­டு­க­ளைப் பார்த்து முடி­வெ­டுப்­பது, பய­னு­டை­ய­தாக இருக்­கும். ஆனால், தற்­போது அத்­த­கைய வசதி ஓரி­டத்­தில் சேர்ந்­தாற்­போல் இல்லை. மேலும், உரி­மம் வழங்­கும்­போது, தர நிர்­ண­யம் மற்­றும் மேலட்­டை­யில் அதன் விப­ரங்­களை முறை­யாக அச்­ச­டிப்­பட்­டி­ருக்­கின்­ற­னவா என்­ப­தை­யும் ஆணை­யம் சரி­பார்க்­கும். எதிர்­கா­லத்­தில் இந்த வரை­ய­றை­களும், உரி­மம் பெறும் படி­வத்­தில் சேர்க்­கப்­படும்.

உண­வ­கங்­களில் சுகா­தா­ரத்தை மேம்­ப­டுத்­த­வும் ஆணை­யம் முடிவு செய்­தி­ருக்­கிறது. இதற்­காக ஒரு தரக் கட்­ட­மைப்பை உரு­வாக்­கி­யுள்­ளோம்.அதன் அடிப்­ப­டை­யில், உண­வ­கங்­களை தரம் பிரிப்­ப­தற்கு, தகு­தி­யான தரப் பரி­சோ­தனை அமைப்பை, விரை­வில் நிய­ம­னம் செய்ய இருக்­கி­றோம்.உல­கெங்­கும், இதை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு என்றே, ஒழுங்­கு­முறை அதி­கா­ரி­கள் இருக்­கின்­ற­னர். எங்­க­ளி­டம் இருக்­கும் பணி­யா­ளர்­கள் மிக­வும் குறைவு. அத­னால் தான், இதை வெளி நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு வழங்கி விட­லாம் என, முயற்சி மேற்­கொண்­டி­ருக்­கி­றோம்.

பயிற்சி கட்டாயம்:

ஆரம்­பத்­தில், தேர்ந்­தெ­டுக்­கப்­பட்ட நக­ரங்­களில் உள்ள உண­வ­கங்­களின் சுகா­தார தரத்தை, அந்­தந்த மாநி­லங்­களே தர­வ­ரிசை செய்­யு­மாறு கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­படும். தரப்­ப­டுத்­து­த­லில் ஓர­ள­வுக்கு பயிற்சி கிடைத்­த­வு­டன், இந்த நெறி­மு­றை­கள் கட்­டா­ய­மாக்­கப்­படும். அதே­போல் உண­வுத் தொழி­லில் ஈடு­பட்­டுள்ள நிறு­வ­னங்­கள், தங்­க­ளு­டைய தரத்தை தாங்­களே நெறி­மு­றைப்­ப­டுத்­திக் கொள்ள வேண்­டும் என்­ப­தில், ஆணை­யம் உறு­தி­யாக இருக்­கிறது.

அதற்­காக, ஒவ்­வொரு நிறு­வ­ன­மும், ஒவ்­வொரு உண­வுப் பொரு­ளை­யும் சோதனை செய்ய, திறன் பெற்ற உண­வுப் பரி­சோ­த­கர் அல்­லது அதி­கா­ரியை நிய­மிப்­ப­தற்கு பயிற்சி அளித்து வரு­கிறது. இது­வரை, 800 பயிற்சி வகுப்­பு­கள் நடத்­தப்­பட்டு, 18,000 பணி­யா­ளர்­கள் பயிற்சி பெற்­றுள்­ள­னர். அடுத்த ஓரிரு ஆண்­டு­கள் இத்­த­கைய பயிற்சி கட்­டா­ய­மாக்­கப்­படும். இவ்­வாறு அவர் தெரி­வித்­தார்.

A new classification method of food profession

