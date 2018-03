சிறிய நகைக்கடைகள் மூடல் எதிரொலி ஒருங்கிணைந்த நகைக்கடை வளாகம் அமைக்க திட்டம்

கோவை: கோவையில் 100 கடைகள் இணைந்து ஒருங்கிணைந்த நகைக்கடை வளாகத்தை ₹700 கோடியில் அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். கோவையில் உள்ள நகைக்கடைகளில் பெரிய கடைகள் 15ம், நடுத்தர கடைகள் 345ம், சிறிய கடைகள் 300ம் என 650 கடைகள் உள்ளன. இதில் நகரின் மையப்பகுதியில் 75 சதவீத கடைகளும், இதர கடைகள் பரவலாகவும் அமைந்துள்ளது. நகை வாங்க வருபவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் பெரிய நகைக்கடைகளில் வாங்குவதால், நடுத்தர மற்றும் சிறிய கடைகளில் விற்பனை குறைந்து வந்தது. இதனால் பாதிக்கப்பட்ட நடுத்தர மற்றும் சிறிய கடைகள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆண்டுக்கு 60 கடைகள் விற்பனையில்லாமல், மூடப்பட்டு வருகிறது. இதை தவிர்க்க கோவை தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் ஒருங்கிணைந்த நகைக்கடை வளாகம் ₹700 கோடியில் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இந்த சங்கத்தின் தலைவர் சபரிநாத் கூறியதாவது: நகை கடைகளின் விற்பனை குறைவிற்கு காரணம் அந்த கடைகள் அமைந்துள்ள இடம்தான். நெரிசல் மிகுந்த நடக்கவே போதுமான இடம் இல்லாத பகுதிகளில் சிறிய நகைக்கடைகள் உள்ளன. இதனால் கார்களில் குடும்பத்தோடு நகை வாங்க வருபவர்கள் பார்க்கிங்கிற்கு இடமில்லாமல், வசதி நிறைந்த பெரிய கடைகளுக்கு சென்று விடுகிறார்கள். இதனால், கோவை தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்கத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களில் 100 பேரை கொண்டு, தலா 7 கோடி மதிப்பில் மொத்தம் 700 கோடியில் ஒருங்கிணைந்த நகைக்கடை வளாகம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது கார் பார்க்கிங் வசதியுடன் கூடிய நகரின் மையப்பகுதியில் அமையவுள்ளது. இடம் மற்றும் இன்டீரியல் டெகரேஷனுக்கு ஒரு கோடியும், கடை ஒவ்வொன்றிலும் தலா 20 கிலோ தங்க நகைகளுக்கு சுமார் ₹6 கோடியும் தேவைப்படுகிறது. மொத்த முதலீட்டில் 50 சதவீதம் வங்கிகளில் கடனாக பெறப்பட உள்ளது.இவ்வாறு அமைக்கப்பட உள்ள ஒருங்கிணைந்த நகைக்கடை வளாகம் ஒரு சில ஆண்டுகளில் செயல்பாட்டிற்கு வர உள்ளது. தொடர்ந்து இது போல் வளாகங்கள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றார்.

Source: dinakaran

