அடுத்த காலாண்டில் சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் உயர வாய்ப்பில்லை: நிதியமைச்சகம் தகவல்

புதுடெல்லி: சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் அதிகரிக்க வாய்ப்பில்லை என நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. சிறு சேமிப்பு திட்டங்களுக்கு வட்டி விகிதம் காலாண்டுக்கு ஒரு முறை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2016ம் ஆண்டில் இருந்து இந்த நடைமுறை கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. பிபிஎப், சுகன்ய சம்ரிதி, செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம், தேசிய சேமிப்பு பத்திரம் போன்றவை வட்டி லாபம் அதிகம் கிடைக்கும் என்ற நோக்கத்திலேயே முதலீடுகளை ஈர்க்கின்றன. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள் பலர் இதுபோன்ற திட்டங்களில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். கடந்த ஜனவரி – மார்ச் காலாண்டில் இதில் சில திட்டங்களுக்கான வட்டி விகிதம் சுமார் 0.2 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டன. பிபிஎப், என்எஸ்சி ஆகியவற்றுக்கு 7.6 சதவீத வட்டியும், கிசான் விகாஸ் பத்திரம் 7.3 சதவீதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம், சுகன்ய சம்ரிதி ஆகியவற்றுக்கு அதிகபட்ச வட்டியாக 8.1 சதவீதம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஓராண்டு முதல் 5 ஆண்டு வரையிலான டெர்ம் டெபாசிட்களுக்கு 6.6 சதவீதம் முதல் 7.4 சதவீதம் வரை வட்டி நிர்ணயிக்கப்பட்டது. 5 ஆண்டுக்கான ரெக்கரிங் டெபாசிட்டுக்கு 6.9 சதவீதம் வழங்கப்பட்டது. இந்நிலையில் அரசு பத்திரங்கள் மூலம் அதிக லாபம் ஈட்டப்பட்டதால், அடுத்த காலாண்டுக்கான வட்டி உயர்த்தப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்களிடையே எழுந்துள்ளது. இதற்கு பொருளாதார விவகார செயலாளர் சுபாஷ் சந்திர கார்க் கூறுகையில், வரும் காலாண்டில் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்துவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. பெரும்பாலும் வட்டி உயர்வு இருக்காது என்றே கூறலாம் என தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

In the next quarter, interest rates on small savings schemes are unlikely to rise: Ministry of information

New Delhi: interest rates on small savings schemes, there is no chance that the Ministry of Finance reported an increase