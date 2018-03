ரணகளத்திலும் கிளுகிளுப்பு.. 3வது முறை திருமணம் செய்ய திட்டமிடும் விஜய் மல்லையா..!

கடன் நெருக்கடியால் நாட்டை விட்டே ஓடிய கிங்பிஷர் ஏர்லையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் விஜய் மல்லையா 3வது முறையாகத் திருமணம் செய்யத் திட்டமிட்டு வருவதாகச் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

62 வயதாகும் விஜய் மல்லையாவிற்கு 2 திருமணத்தின் மூலம் 3 பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், இதுமட்டும் அல்லாமல் கடன் தொகையைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக விஜய் மல்லையாவை இந்தியாவிற்கு அழைத்து விசாரணை செய்யத் திட்டமிட்டு வரும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தனது கேள்பிரென்டை திருமணம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளார்.

பிங்கி லால்வாணி

விஜய் மல்லையாவின் தற்போது தனது முன்னாள் 2 மனைவிகளை விடுத்து தனது நீண்ட நாள் கேள்பிரென்டான பிங்கி லால்வாணி உடன் வாழ்ந்து வருகிறார். இவர் தனது வாழ்வின் உயர், சரிவு என அனைத்துக் கடினமான இடத்திலும் பிங்கி இருக்கிறார், இதனால் இவரைத் திருமணம் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளார்.

2011 முதல்

கிங்பிஷர் ஏர்லையன்ஸ் நிறுவனத்தில் 2011ஆம் ஆண்டுப் பிங்கி லால்வாணிக்கு விமானப் பணிப்பெண்ணாக (air hostess) வேலை அளித்தார். இதுதான் இருவருக்குமான முதல் சந்திப்பு.

நண்பர்கள்

இதன் பின்பு இருவருக்குமான நட்பு காதலாக மாறியது. இதன் காரணமாகக் கிங்பிஷர் நிறுவனத்தின் பல்வேறு நிகழ்ச்சியில் இருவரும் இடம்பெற்றனர். இக்காலகட்டத்தில் இருவரும் லின் இன் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்ததாகவும் செய்திகள் வெளியானது.

முதல் மனைவி

விஜய் மல்லையாவின் முதல் மனைவி சமீரா தியாப்ஜி அவர்களுக்கும் விமானப் பணி பெண் தான். இதன் மூலம் விஜய் மல்லையாவிற்கு விமானப் பணி பெண்கள் மீது எப்போது ஒரு கண் இருந்தது தெளிவாகியது.

மனைவி மற்றும் குழந்தைகள்

விஜய் மல்லையாவிற்ரு 2 மனைவிகள் சமீரா தியாப்ஜி மல்லையா, ரேகா மல்லையா. இவர்கள் மூலம் மல்லையாவிற்குச் சித்தார்த் மல்லையா, லியான மல்லையா, தன்யா மல்லையா ஆகிய 3 பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

தற்போது 3வது மனைவியாகப் பிங்கி லால்வாணியைத் திருமணம் செய்ய உள்ளார்.

3வது ஆண்டு

சமீபத்தில் விஜய் மல்லையா மற்றும் பிங்கி லால்வாணி ஆகியோர் தங்களது 3வது ஆண்டு லின் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வாழ்க்கையைக் கொண்டாடினர்.

9,000 கோடி ரூபாய்

கிங்பிஷர் நிறுவனத்தின் பெயரில் சுமார் 16 வங்கி மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் விஜய மல்லையா வாங்கிய கடனில் சுமார் 9,000 கோடி ரூபாய் நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் நாட்டை விட்டு ஒடி லண்டனில் தஞ்சம் அடைந்தார்.

சிபிஐயின் பல்வேறு முயற்சிகளுக்குப் பின்பு லண்டன் காவல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளார் விஜய் மல்லையா. இவருக்குத் தற்போது ஒரு வாரத்திற்கு 16 லட்சம் ரூபாய் செலவில் சொகுசு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

