மூன்றாம் நபர் வாகன காப்பீடு

புதுடில்லி: சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்து நிறு­வ­னங்­க­ளின் வேலை­நி­றுத்­தப் போராட்ட அறி­விப்பை அடுத்து, மூன்­றாம் நபர் வாகன காப்­பீட்டு பிரீ­மி­யம் குறைக்­கப்­படும் எனத் தெரி­கிறது.

காப்­பீட்டு ஒழுங்­கு­முறை ஆணை­ய­மான, ‘இரிடா’ ஆண்­டு­தோ­றும், வாக­னங்­க­ளுக்­கான மூன்­றாம் நபர் காப்­பீட்டு பிரீ­மி­யத்தை நிர்­ண­யிக்­கிறது. இந்த வகை­யில், ஏப்­ர­லில் துவங்­கும், 2018- – 19ம் நிதி­யாண்­டுக்கு, வர்த்­தக வாக­னங்­க­ளுக்­கான மூன்­றாம் நபர் காப்­பீட்டு பிரீ­மி­யம் உயர்த்­தப்­பட்­டுள்­ளது.இதற்கு எதிர்ப்பு தெரி­வித்­துள்ள சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்து வாக­னங்­கள் கூட்­ட­மைப்பு, ‘பிரீ­மி­யத்தை உயர்த்­தி­னால், வேலை நிறுத்­தப் போராட்­டம்’ நடை­பெ­றும் என, எச்­ச­ரித்­தது.

இதை­ய­டுத்து, ‘மூன்­றாம் நபர் காப்­பீட்டு பிரீ­மி­யம் குறைப்பு தொடர்­பாக, பல தரப்­பி­ன­ரின் கோரிக்­கை­கள் பரி­சீ­லிக்­கப்­ப­டு­கின்­றன. தேவைப்­பட்­டால், பிரீ­மி­யம் குறைக்­கப்­படும்’ என, ‘இரிடா’ மூத்த அதி­காரி ஒரு­வர் தெரி­வித்­தார். கார் மற்­றும் இரு சக்­கர வாக­னங்­க­ளுக்­கான மூன்­றாம் நபர் காப்­பீட்டு பிரீ­மி­யத்தை, இரிடா குறைத்­துள்­ளது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

Source: dinamalar

English summary

Third party vehicle insurance

New Delhi: a tendency to cancel goods weigh SL what l know his work NI ruth struggles of public instructions, after Moon III nabar