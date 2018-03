‘ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்க்’ ஜனலக்ஷ்மி துவக்குகிறது

புதுடில்லி : குறுங்­க­டன் நிறு­வ­ன­மான, ஜன­லக்ஷ்மி பைனான்­ஷி­யல் சர்­வீ­சஸ்,‘ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்க்’ எனப்­படும், குறிப்­பிட்ட வங்கி சேவை­களை, விரை­வில் துவக்க உள்­ள­தாக அறி­வித்­துள்­ளது.

இந்­நி­று­வ­னம், ‘ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்க்’ துவக்க, 2017 ஏப்­ர­லில், ரிசர்வ் வங்கி அனு­மதி அளித்­தி­ருந்­தது. எனி­னும்,வாராக்­க­டன் பிரச்­னை­யால், அத்­திட்­டத்தை தள்ளி வைத்­தது.குறிப்­பிட்ட வங்கி சேவை­யில் ஈடு­பட உள்­ளதை அடுத்து, ஜன­லக்ஷ்மி பைனான்­ஷி­யல் சர்­வீ­சஸ் நிறு­வ­னத்­தின் பெயர், ‘ஜன ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்க்’ என, மாற்­றப்­பட உள்­ளது. இன்­னும் ஒரு வாரத்­தில், இந்த வங்கி செயல்­பாட்­டுக்கு வரும் எனத் தெரி­கிறது.

இவ்­வங்கி, 50 லட்­சத்­திற்­கும் மேற்­பட்ட வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளி­டம் இருந்து, ‘டிபா­சிட்’ திரட்ட, இலக்கு நிர்­ண­யித்­துள்­ளது. ஜன­வ­ரி­யில், ஜன­லக்ஷ்மி நிறு­வ­னம், புதிய முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளி­டம் இருந்து, 600 – 700 கோடி ரூபாய் திரட்டி உள்­ளது.

‘உஜ்­ஜி­வன் பைனான்­ஷி­யல் சர்­வீ­சஸ், கேப்­பிட்­டல் லோக்­கல் ஏரியா பேங்க், டிஷா மைக்ரோ பைனான்ஸ்’ உள்­ளிட்ட நிறு­வ­னங்­கள், ஏற்­க­னவே, ‘ஸ்மால் பைனான்ஸ் பேங்க்’ சேவை­களை வழங்கி வரு­கின்­றன என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

Source: dinamalar

English summary

‘ Start ‘ Finance Bank s Mall janalakshmi

New Delhi: the micro mustard tonnes weighed what SL, Jan and Shi sash, chemistry, Sir sarvepalli Radhakrishnan Laxmi bag ‘ v ‘, Mall Finance Bank