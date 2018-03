இன்னும் இரண்டே நாட்களில் ‘இ – வே’ பில் அறிமுகமாகிறது

புதுடில்லி : சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­திற்கு அவ­சி­ய­மான, ‘இ – வே’ பில் அறி­மு­க­மாக, இரண்டு நாட்­களே உள்­ள­தால், நிறு­வ­னங்­கள் உடனே வலை­த­ளத்­தில் பதிவு செய்து கொள்­ளு­மாறு, மத்­திய அரசு தெரி­வித்­துள்­ளது.

இது குறித்து, மத்­திய நிதித் துறை செய­லர், ஹஷ்­முக் ஆதியா கூறி­ய­தா­வது: ஜி.எஸ்.டி.என்., நிறு­வ­னம், ஏப்., 1 முதல், ‘இ – வே’ பில் எனப்­படும் மின்­வ­ழிச் சீட்டு நடை­மு­றையை அறி­மு­கப்­ப­டுத்த தயா­ராகி விட்­டது. ஆனால், சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்து நிறு­வ­னங்­கள், வணி­கர்­கள், முக­வர்­கள் ஆகி­யோர், அதற்கு தயா­ராகி விட்­ட­னரா எனத் தெரி­ய­வில்லை.

அவர்­கள், உட­ன­டி­யாக, ‘இ – வே’ பில் வலை­த­ளத்­தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்­டும். முதற்­கட்­ட­மாக, மாநி­லங்­கள் இடை­யி­லான சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­துக்­கான மின்­வ­ழிச் சீட்டு நடை­மு­றைக்கு அம­லுக்கு வரும். இதை­ய­டுத்து, மாநி­லத்­திற்­குள்­ளான சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­துக்­கும், இத்­திட்­டம் விரி­வு­ப­டுத்­தப்­படும். இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

ஜி.எஸ்.டி.என்., வலை­த­ளத்­தில், மார்ச் 2 நில­வ­ரப்­படி, 1,03,99,305 நிறு­வ­னங்­கள் இணைந்­துள்­ளன. இவற்­றில், 70 லட்­சம் நிறு­வ­னங்­கள், ஜி.எஸ்.டி., கணக்கு தாக்­கல் செய்­கின்­றன. அவற்­றில், 11 லட்­சம் நிறு­வ­னங்­கள் மட்­டுமே, இது­வரை, ‘இ – வே’ பில் வச­தியை பயன்­ப­டுத்த, பதிவு செய்­துள்­ளன.

‘இ – வே’ பில் எனப்­படும் மின்­வ­ழிச் சீட்டு நடை­முறை, முத­லில், பிப்., 1ல் அறி­மு­க­மா­னது. தொழில்­நுட்ப பிரச்னை கார­ண­மாக, அன்றே இத்­திட்­டம் தற்­கா­லி­க­மாக நிறுத்­தப்­பட்­டது. தற்­போது, தொழில்­நுட்ப பிரச்­னை­க­ளுக்கு தீர்வு காணப்­பட்­டுள்­ளது. ஒரு நாளில், 75 லட்­சம் மின்­வ­ழிச் சீட்­டு­களை தயா­ரிக்­கும் அள­விற்கு, தொழில்­நுட்ப திறன் உயர்த்­தப்­பட்­டுள்­ளது. இதை­ய­டுத்து, மின்­வ­ழிச் சீட்டு நடை­முறை அம­லுக்கு வரு­கிறது. இதன்­படி, 50 ஆயி­ரம் ரூபாய்க்கு மேற்­பட்ட மதிப்­புள்ள சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­திற்கு, மின்­வ­ழிச் சீட்டு கட்­டா­யம் ஆகும்.

Source: dinamalar

