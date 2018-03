பி.எஸ்.இ., சந்தை மதிப்பு ரூ.20 லட்சம் கோடி உயர்வு

மும்பை : நடப்பு, 2018- – 19ம் நிதி­யாண்­டில், மும்பை பங்­குச் சந்தை பட்­டி­ய­லில் உள்ள நிறு­வ­னங்­க­ளின் சந்தை மதிப்பு, 20.70 லட்­சம் கோடி ரூபாய் அதி­க­ரித்து, 142.24 லட்­சம் கோடி ரூபா­யாக உயர்ந்­துள்­ளது. இது, 2016- – 17ம் நிதி­யாண்­டில், 121.54 லட்­சம் கோடி ரூபா­யாக இருந்­தது.

நடப்பு நிதி­யாண்­டில், ‘சென்­செக்ஸ்’ குறி­யீடு, 11.30 சத­வீ­தம் உயர்ந்து, 3,348.18 புள்­ளி­கள் என்ற அள­வில் அதி­க­ரித்­துள்­ளது. கடந்த நிதி­யாண்­டில், இவ்­வ­ளர்ச்சி, 16.88 சத­வீ­த­மாக இருந்­தது. நடப்பு நிதி­யாண்­டில், பங்கு வர்த்­த­கத்­தின் கடைசி தின­மான நேற்று, ‘சென்­செக்ஸ்’ 205.71 புள்­ளி­கள் குறைந்து, 32,968.68 புள்­ளி­களில் நிலை கொண்­டது.

தேசிய பங்­குச் சந்­தை­யின், ‘நிப்டி’ குறி­யீடு, 70.45 புள்­ளி­கள் வீழ்ச்சி கண்டு, 10,113.70 புள்­ளி­களில் நிலை பெற்­றது. மகா­வீர் ஜெயந்தி மற்­றும் புனித வெள்­ளியை முன்­னிட்டு, இன்­றும், நாளை­யும் பங்­குச் சந்­தை­க­ளுக்கு விடு­முறை. வரும், 2018– – 19ம் நிதி­யாண்­டின் முதல் பங்கு வர்த்­த­கம், ஏப்., 2ல் துவங்­கும்.

