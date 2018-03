நிறுவன நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள்; ‘செபி’ அறிவிப்பு

புதுடில்லி : பங்­குச் சந்தை கட்­டுப்­பாட்டு அமைப்­பான, ‘செபி’, நிறு­வ­னங்­க­ளின் நிர்­வா­கச் செயல்­பா­டு­கள், பங்கு வர்த்­த­கம், மியூச்­சு­வல் பண்டு முத­லீ­டு­கள் உள்­ளிட்­டவை தொடர்­பான விதி­மு­றை­களை வெளி­யிட்­டுள்­ளது.

நேற்று, ‘செபி’ தலை­வர், அஜய் தியாகி தலை­மை­யில், இயக்­கு­னர் குழு கூட்­டம், டில்­லி­யில் நடை­பெற்­றது. இது குறித்து, அஜய் தியாகி கூறி­ய­தா­வது: நிர்­வாக மேம்­பாடு, பங்கு வர்த்­த­கம், மியூச்­சு­வல் பண்டு உள்­ளிட்­டவை தொடர்­பாக, உதய் கோட்­டக் தலை­மை­யி­லான குழு அளித்த, 80 பரிந்­து­ரை­கள் குறித்து, கூட்­டத்­தில் விவா­திக்­கப்­பட்­டது. அவற்­றில், எந்­த­வி­த­மான திருத்­தங்­களும் செய்­யா­மல், 40 பரிந்­து­ரை­களை ஏற்­பது என, தீர்­மா­னிக்­கப்­பட்­டது. மேலும், 15 பரிந்­து­ரை­களில் திருத்­தம் செய்­ய­வும், 18 பரிந்­து­ரை­களை நிரா­க­ரிக்­க­வும் முடிவு செய்­யப்­பட்­டது.

கூட்­டத்­தில் எடுக்­கப்­பட்ட முக்­கிய முடி­வு­களில், 2020 ஏப்­ரல் முதல், முன்­ன­ணி­யில் உள்ள, 500 நிறு­வ­னங்­க­ளின் சந்தை மதிப்பு அடிப்­ப­டை­யில், தலை­வர் மற்­றும் நிர்­வாக இயக்­கு­னர் பொறுப்பு, பிரிக்­கப்­படும். ஒரு நிறு­வ­னத்­தின் இயக்­கு­னர் குழு­வில், தனி இயக்­கு­னர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை, 10ல் இருந்து, எட்­டா­கக் குறைக்­கப்­படும்.

பங்­குச் சந்தை நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு, அவற்­றின் அமை­வி­டத்­திற்கு அருகே, உறுப்­பி­னர்­கள், பங்­குத் தரகு சேவை மேற்­கொள்ள அனு­ம­திக்­கும் உரி­மம் வழங்­கப்­படும். மியூச்­சு­வல் பண்டு நிறு­வ­னங்­க­ளின் கூடு­தல் செல­வி­னம், 0.50 சத­வீ­தத்­தில் இருந்து, 0.20 சத­வீ­தம் குறைக்­கப்­படும். இதன் மூலம், மியூச்­சு­வல் பண்டு முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளின் முத­லீட்டு செலவு குறை­யும். இது போன்ற முக்­கிய பரிந்­து­ரை­களை ஏற்­பது என, கூட்­டத்­தில் முடிவு செய்­யப்­பட்­டது. இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

உதய் கோட்டக் குழு அளித்துள்ள இதர முக்கிய பரிந்துரைகள்:

* ஒரு நிறு­வ­னத்­தின் இயக்­கு­னர் குழு தலை­வ­ராக, செயல்­சாரா இயக்­கு­னரை நிய­மிக்­க­லாம்

* ஒரு இயக்­கு­னர் குழு, குறைந்­த­பட்­சம் ஆறு பேரை கொண்­டி­ருக்க வேண்­டும்

* இயக்­கு­னர் குழு­வில், குறைந்­தது, 50 சத­வீ­தம் தனி இயக்­கு­னர்­களை நிய­மிக்க வேண்­டும்

* இயக்­கு­னர் குழு­வில், குறைந்­த­பட்­சம் ஒரு பெண் இடம் பெற வேண்­டும்

* 75 வய­துக்கு மேற்­பட்­ட­வரை, செயல்­சாரா இயக்­கு­ன­ராக நிய­மிக்க, சிறப்பு தீர்­மா­னம் இயற்ற வேண்­டும்

* தனி இயக்­கு­னர்­க­ளுக்கு, குறைந்­த­பட்­சம் ஆண்­டுக்கு, 5 லட்­சம் ரூபாய் ஊதி­யம் வழங்க வேண்­டும்

* நிறு­வ­னத்­தின் நிகர லாபத்­தில், 2.5 சத­வீ­தம் அல்­லது 5 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் செயல் நிறு­வ­னர் இயக்­கு­னர்­க­ளுக்கு ஊதி­யம் அளிப்­ப­தாக இருந்­தால், பங்கு முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளின் ஒப்­பு­தல் தேவை

* அனைத்து செயல் சாரா இயக்­கு­னர்­க­ளின் மொத்த ஊதி­யத்­திற்கு நிக­ராக, செயல்­சாரா இயக்­கு­னர் ஒரு­வ­ருக்கு ஊதி­யம் வழங்க வேண்­டு­மென்­றால், பங்கு முத­லீட்­டா­ளர்­க­ளின் ஒப்­பு­தல் வேண்­டும்

* தனி இயக்­கு­னர்­கள், ஒப்­பந்த காலத்­திற்கு முன், பணி­யில் இருந்து வில­கி­னால், அதற்­கான கார­ணங்­க­ளு­டன் முழு விப­ரங்­களை வழங்க வேண்­டும்

* ஒரு நிதி­யாண்­டில், குறைந்­தது, ஐந்து முறை, இயக்­கு­னர் குழு கூட்­டம் நடை­பெற வேண்­டும்

* ஒரு நிதி­யாண்டு முடிந்த ஐந்து மாதங்­க­ளுக்­குள், ஆண்டு பொதுக்­குழு கூட்­டம் நடத்த வேண்­டும்.

Source: dinamalar

English summary

Corporate governance reforms; ‘ SEBI ‘ announcement

New Delhi: the role of the construction market, adjusting the setting up of the song Kuch paana ‘, ‘ what ‘, SEBI SL l Franklin, Executive PA role Administration come to life