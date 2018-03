வங்கி மோசடி கேள்விப்பட்டிருக்கோம்.. ஆன இங்க வங்கியே மோசடி..!

வங்கிகளில் கடன் மோசடிகள் குறித்துச் செய்தி தற்போது இயல்பாக மாறியுள்ளது, தினமும் ஒரு வங்கியில் மோசடி வெளிச்சத்திற்கு வந்து வண்ணம் உள்ளது. இந்நிலையில் யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக இருக்கும் உத்தரப் பிரதேசத்தில் போலியாக வங்கி கிளை துவங்கி பெரிய அளவில் மோசடி நடந்துள்ளது.

Source: Goodreturns

